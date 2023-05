Pela primeira vez em 60 anos, Câmara de Cruzeiro do Sul tem contas aprovadas pelo TCE

Com o aumento no número de roubos, furtos e assaltos em Cruzeiro do Sul, principalmente na região central do município, a Polícia Militar, diz que segue fazendo fazendo prisões e atuando com planejamento a partir de análise criminal. O comandante do 6° Batalhão, tenente coronel Edvan Rogério, disse que este ano a PM já prendeu em Cruzeiro, mais de 200 pessoas em situação de rua, por vários crimes.

“Foram mais de duzentos conduzidos para a delegacia que não foi possível ou não soube informar o endereço fixo.

Tem gente que foi várias vezes presos por vários crimes”, cita o comandante.

Para ele, a reincidência nos casos se dá, devido às penalidades brandas para casos de furtos. “A legislação é branda e beneficia os criminosos. Os crimes como furtos, com menor potencial ofensivo tem penalidades mais brandas do que contra a vida. No caso do arrombamento da Honda, por exemplo, foi furto e arrombamento. Se as pessoas tivessem sido presas iam, provavelmente, responder em liberdade”, pontua.

Mesmo reconhecendo o aumento de furtos no Centro, onde circula o maior número de pessoas e a maior riqueza, ele diz que não pode concentrar as ações e o policiamento só na região central. “As demandas não estão só no centro e os pequenos furtos também causam prejuízos para os pequenos comerciantes nos bairros. As estratégias de Policiamento não atuam apenas com um fato isolado e não temos só o Centro para cuidar”, cita o oficial, afirmando que a quantidade de policiais em Cruzeiro do Sul ainda é insuficiente para garantir o policiamento 24 horas com uma com uma equipe em cada bairro.