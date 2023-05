Assaltantes de Cruzeiro do Sul são presos em cidade do Amazonas

Na madrugada desta segunda-feira, 8, ladrões tentaram arrombar uma loja de móveis no Centro de Cruzeiro do Sul e só desistiram quando perceberam a proximidade de uma viatura da Polícia Militar. Com roupas cobrindo o rosto, eles tentam em vão, abrir a porta. Ao perceberam a proximidade da PM, na fuga, deixaram para trás o alicate e outros itens que estavam usando para tentar abrir a porta da frente da loja. Os objetos foram apreendidos pela Polícia Militar mas até agora nenhum dos 4 ladrões foi preso.

“A Polícia Militar através da Companhia de Rádio Patrulhamento, na madrugada do dia 08/05, foi acionada via COPOM para atendimento de uma ocorrência onde vários indivíduos estariam tentando arrombar a loja Gazin, situada no antigo Big Bran. A guarnição imediatamente se dirigiu ao local informado e ao avistar a guarnição empreenderam fuga”, contou a PM.

Na madrugada de sexta-feira, 5, no mesmo horário, pouco depois de 1:40 da madrugada, cinco homens entraram na loja da Honda e levaram itens que somam mais de R$ 50 mil. Ninguém foi preso.

No mesmo dia, a Associação Comercial do Alto Juruá, emitiu nota em que exige mais segurança por parte das forças de segurança do Estado. “A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, por meio de seus diretores e sócios, vêm a público exigir providências para a situação de abandono em que se encontra o centro comercial de Cruzeiro do Sul, especialmente no período noturno. Repudiamos o descaso com essa situação que se agrava dia a dia. Providências urgentes precisam ser tomadas para a restauração da ordem pública no centro de Cruzeiro do Sul”, ressalta o comunicado dos empresários.

No último dia 24, a dona de uma loja de roupas da região central de Cruzeiro do Sul, que teve a loja roubada, reclamou da segurança pública nas redes sociais. Ela que teve, todo o estoque levado, disse que houve demora no atendimento por parte da Polícia Militar, porque a ligação feita para o 190, foi atendido em Rio Branco. A resposta teria sido que não havia viatura e que não sabiam da localização da loja, que fica há poucos metros da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul.

Há mais de um ano as ligações de Cruzeiro do Sul feitas para o 190 São atendidas na capital e a ocorrência é repassada para Cruzeiro do Sul.

Denúncia de falta de viaturas

Um policial, que não pode se identificar, disse ao ac24horas que em Cruzeiro do Sul só atuam duas viaturas policiais durante o dia e duas a noite. Destaca ainda que há viaturas paradas por falta de manutenção.

“Cruzeiro do Sul, só tem duas viaturas fazendo a segurança de uma cidade com quase 100 mil habitantes. São duas durante o dia e duas durante a noite. Agora a oficina que faz manutenção das viaturas é de Rio Branco e a de Cruzeiro perdeu a licitação o que piorou ainda mais a situação. Tem várias viaturas paradas”, contou um denunciante.

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, por meio do Assessor de Comunicação, capitão Robson Belo, negou os fatos. “No policiamento

ordinário são cerca de 5 viaturas e mais algumas quando temos operações. As oficinas aqui em Cruzeiro fazem o serviço de manutenção. Só não fazem se for um problema que precise de um especialista que não tenha na cidade”, assegurou o oficial.

VEJA O VÍDEO: