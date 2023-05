Polícia Militar recupera 5 veículos roubados em Cruzeiro do Sul

Por meio do programa de açudagem, a prefeitura de Marechal Thaumaturgo já construiu 28 açudes em comunidades rurais e ribeirinhas do município. A ação garante a segurança alimentar dos moradores com os peixes de piscicultura, pode incrementar a renda das famílias com a venda de pescado e no período da falta de chuvas os açudes possibilitam a irrigação das lavouras.

Já foram feitos 12 açudes em comunidades do Rio Amônia e 16 na Reserva Extrativista do Alto Juruá, no setor do Rio Tejo, onde mais um tanque de piscicultura está em execução na comunidade São Francisco. Nesta segunda-feira, 1°, o prefeito Valdelio Furtado esteve no local e destacou o desafio de executar esse programa na região onde os rios são as estradas. “É um desafio essa dificuldade de logística para o transportes de máquinas para fazer os açudes, o que só é possível aproveitando a cheia dos rios. E esses açudes são de grande importância porque ajudam na alimentação da população e na manutenção das plantações”, citou Valdelio, ressaltando que 51 locais foram habilitados para construção de açudes e tanques.

“Todo o processo do Licenciamento do programa de açudagem da prefeitura foi aprovado pelo conselho da Unidade de Conservação. Importante destacar também que cada família irá implantar uma hectare de Sistema Agroflorestais como forma de compensação”, completou.

O programa tem parceria do Icmbio, Asareaj e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. “É um sonho maior que tive na vida e na vida a prefeitura fazer açude aqui no nosso setor do Rio Tejo. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao olhar da gestão”, pontuou o agricultor Antônio Francisco.