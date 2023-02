Escola SESI inicia aulas do ano letivo de 2023 em Rio Branco

Tiveram início nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, as aulas do ano letivo de 2023 no Centro Educacional Marília Sant’Ana – Escola SESI. São mais de 1,2 mil alunos matriculados para turmas que vão da Educação Infantil ao Novo Ensino Médio, nos turnos da manhã e tarde.

Para receber os alunos, a Escola SESI preparou uma acolhida especial com muita animação, robô, personagens fantasiados e outras atrações. De acordo com a diretora, Maria Regiana Araújo, as atividades de recepção seguem durante toda a semana.

“É um momento especial. Seguiremos com os animadores nos próximos dias e também temos cabine de fotos para os alunos registrarem esse início de ano letivo. O planejamento é contínuo e temos muitas novidades para 2023, como, por exemplo, a 3ª série do Ensino Médio. Temos inúmeros desafios, seguimos em parceria com o SENAI com cursos técnicos, e as nossas expectativas são as melhores”, destacou a diretora.

De acordo com Suzi Maria de Oliveira, gerente de Educação do SESI, importantes projetos em diferentes áreas devem impulsionar ainda mais a qualidade de ensino da instituição. “Já estamos no planejamento da Escola SESI de Referência para o Ensino Médio. Temos também projetos na área de metodologia educacional, novas ferramentas, formato inovador na educação tecnológica, capacitação para os docentes, entre outros”, enfatizou.