A bola é para Socorro Neri e não Bocalom!

Às vezes, assistindo futebol, vemos um jogador do meio campo lançar uma bola em profundidade para um atacante na frente que jamais será alcançada. Por dever de ofício, o atleta dispara saindo com bola e tudo atropelando bandeira, bandeirinha, fotógrafos , câmeras, repórteres, outdoors e o que mais estiver pela frente. O jogador se levanta, volta para o gramado aplaudindo o armador que lançou a pelota. Em algumas situações até dá certo, mas na maioria não.

Mal comparando, como diz meu sócio Macunaíma, foi exatamente o que fez o governador Gladson Cameli ao estimular um suposto apoio à reeleição de Bocalom. Até sugerindo para que ele permaneça no time. Para tentar fazer um gol, Bocalom levanta as mãos insistindo para que Gladson lance a bola para ele.

No encontro no TRE, foi o que Gladson fez à pedido. Chutou a bola em profundidade para Bocalom correr atrás. Um torcedor tresloucado grita da arquibancada: _ Vai que é tua, Bocalom! Fosse ele, não iria. A bola jogada pelo governador é para a deputada federal Socorro Neri, a outra atacante do time.

“Futebol é muito simples: quem tem a bola ataca; quem não tem defende”. (Neném Prancha)

. A reeleição mergulhou o Brasil na corrupção!

. O instituto da reeleição surgiu no Brasil patrocinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, atolado em um mar de lama de corrupção no Congresso Nacional.

. Segundo as denúncias da época, o voto de cada deputado custou em média R$ 200 mil.

. Parlamentares da bancada federal do Acre também foram acusados de receber a mega propina.

. A reeleição inaugurou um novo modelo de corrupção eleitoral.

. Um candidato à reeleição precisa fazer caixa, só o dinheiro do fundão eleitoral não elege nem vereador.

. Tem gente que depois de ficar rico na política se decepciona porque não era exatamente o que planejou na juventude quando sonhava com uma cidade, estado ou país melhor.

. Um idealista que se corrompeu e foi corrompido.

. Segundo Salomão, com o passar dos anos e a proximidade do fim, o homem percebe que tudo era apenas vaidade.

. Isto, se a consciência não ficou cauterizada, o que é uma lástima!

. Bom, reclamem para o Salomão!

. As imagens divulgadas da tragédia yanomami lembra os campos de concentração nazista.

. E é porque moram em cima de jazidas de ouro cobiçado pelos garimpeiros.

. A morte de um indígena na Cidade do Povo enlutou toda a tua em que morava.

. Era inocente, não fazia mal a ninguém.

. Sempre assim:

. Os justos pagando pelos pecadores!

. Bom dia!