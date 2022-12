Colisão entre moto e caminhonete deixa motociclista gravemente ferido em ramal no Bujari

Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou o motociclista Ricardo Rodrigues da Silva, de 40 anos, gravemente ferido na tarde desta terça-feira, 27, no Ramal da Funtac, zona rural do município do Bujari.

De acordo com informações de familiares, Ricardo trafegava na sua moto saindo do ramal, quando ao tentar fazer uma curva colidiu com a caminhonete. Com o impacto, o motociclista bateu a cabeça e caiu desmaiado.

Familiares de Ricardo, que vinham em um veículo logo atrás, visualizaram um acidente e quando foram averiguar a situação o encontraram desacordado no ramal.

A vítima foi colocada dentro do carro da família e a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município do Bujari interceptou o veículo. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e seguiram com destino a Rio Branco.

No trajeto da ambulância, os socorristas pediram apoio da viatura de suporte avançado do SAMU (01), que interceptou a ambulância do município do Bujari na BR-364 nas proximidades do Polo Moveleiro, encaminhando a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo o médico do SAMU, o paciente sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e um corte extenso no ombro.