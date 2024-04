Apresentadora causa climão ao encontrar Davi em programa da TV Globo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A participação de Davi no programa ‘Altas Horas’ continua rendendo polêmicas na web. Apesar do programa ainda não ter ido ao ar, pois será exibido no próximo sábado (27), informações sobre os bastidores da gravação da atração vazaram.

Segundo o colunista Vladmir Alves, a apresentadora Marília Gabriela causou um climão com Davi ao questioná-lo sobre a relação com a ex-namorada, Mani Rego. A conversa precisou ser interrompida por Serginho Groisman, após ele perceber o desconforto do campeão do BBB 24.

Anúncios

O apresentador chegou a confessar que não tocaria no assunto polêmico durante a gravação, mas Davi quebrou o silêncio e resolveu se pronunciar, confirmando o fim do relacionamento com a empresária, com quem viveu por quase dois anos.

Veja o vídeo:

Davi confirma término com Mani e expõe falta de respeito da ex-namorada ao participar do programa Altas Horas, da TV Globo #davibrito #davinoaltashoras pic.twitter.com/H4XaMkmOpT

— bnewsvideos (@bnewsvideos) April 24, 2024



Fonte: BNews