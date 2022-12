Gladson e Bocalom trocam figurinhas!

Logo após as eleições o governador Gladson Cameli declarou que tinha zerado qualquer diferença política que teve com o prefeito Tião Bocalom durante a campanha eleitoral. Em seguida, fez novas afirmações reforçando o que tinha dito em várias entrevistas que deu. A vitória esmagadora de Gladson e o espírito natalino acentuou ainda mais a aproximação entre os dois que possuem algo em comum: são filiados ao PROGRESSISTAS.

Sem dúvida alguma o prefeito Bocalom quer uma parceria administrativa e política com o governador. Principalmente agora quando o senador Sérgio Petecão (PSD) e todo o seu grupo político dão sinais claros de que não apoiarão mais a reeleição do velho Boca. Rescaldo da campanha eleitoral.

Bocalom conseguir o apoio de Gladson para sua recondução ao cargo em 2024 é um longo caminho a ser percorrido. Dois nomes se interpõem entre ele e o governador: A deputada federal eleita e ex-prefeita Socorro Neri, também do PROGRESSISTA e Minoru Kimpara, que apesar de bem votado para deputado federal, não foi eleito em função da legenda do PSDB. A prioridade de Gladson é Socorro Neri, porém em política tudo é possível. É construção! Por enquanto, Gladson e Bocalom vão trocando figurinhas…

“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”. (Jô Soares)

. Basta uma olhadela nas redes sociais do professor Minoru Kimpara que já se percebe que a eleição terminou, mas ele continua trabalhando para a próxima.

. A próxima deve ser 2024!

. A eleição majoritária é bem diferente de proporcional; sem um bom partido e alianças não se vai a lugar nenhum.

. Aliás, vai sim:

. Para a balsa com destino a Manacapuru.

. Bem lembrado:

. A senadora Mailsa Gomes (PP) renuncia o mandato para assumir a função de vice-governadora com Gladson Cameli.

. O pastor, missionário e bispo José será senador do Acre pelo período de um mês.

. Não terá tribuna porque seu curto mandato será durante o recesso parlamentar.

. O Macunaíma está prosa!

. Explico: diz ele que é carne e unha com o bispo José!

. Chega a dizer que são meio aparentados.

. É possível! É possível!

. O deputado Luís Gonzaga é do PSDB e não do MDB.

. A propósito, um passarinho contou que Gonzaga poderá assumir a presidência do PSDB no Acre.

. No lo creo!

. Pense em um trabalho maçante, chato e aborrecível… ser presidente de partido.

. A bala tá cantando!

. Talvez segurança seja o maior desafio a ser enfrentado pelo governador Gladson Cameli em seu segundo mandato.

. Na seleção brasileira que foi ao Catar faltou um Dunga.

. “O que vocês vieram fazer aqui na frente”?

. Pergunta do Neymar Júnior aos zagueiros depois do gol da Croácia há seis minutos do término do jogo.

. Arriba Argentina!

. Bom dia!