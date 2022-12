Jogando tudo no governo Lula

A VITÓRIA DO LULA foi para o PT no estado como o último balseiro que passou no repiquete. O PT perdeu tudo que tinha conquistado nos últimos 20 anos. A sua derrota acachapante na última eleição, quando não fez um deputado estadual, não elegeu nenhum deputado federal, perdeu para o Senado e para o governo, mostrou o real tamanho da rejeição petista no Acre.

O inverso de quem já teve tudo nos últimos vintes anos em termos de poder. Acertar no milhar seria ter um Jorge Viana como ministro, mas seu nome não está sendo muito ventilado. Tem ainda os cargos federais para serem ocupados pelos “companheiros,” mas estes não têm a força política que teria como ter um nome da taba petista num ministério.

Sem um JV ministro, as nuvens no horizonte petista no estado continuarão sombrias.

ALVO DE COBIÇA

UM PETISTA que é alvo de cobiça dos partidos para tê-lo candidato a prefeito em 2024, é o ex-prefeito Marcus Alexandre. É improvável que mude de sigla. Mesmo pagando o preço de carregar no colo o desgaste do PT.

MENOS ATINGIDO

MARCUS ALEXANDRE é o único dos petistas que não foi atingido pelo alto grau de rejeição do partido nas últimas eleições. Talvez, por não integrar o grupo das caras antigas do PT, que ficaram marcadas pela rejeição.

DECISÃO ACERTADA

FICAR apenas como vice-governadora e não aceitar ser secretária, foi uma decisão acertada da senadora Mailza Gomes (PP). Desde que, ela não transforme seu gabinete num núcleo de culto para suas pregações evangélicas.

FIM DE FESTA

COM A DIPLOMAÇÃO hoje do presidente Lula no TSE, fecha o ciclo jurídico da eleição. Falta só a posse e a subida da rampa, para se iniciar um novo ciclo de poder.

SE PERDE E SE GANHA

NÃO ADIANTA gritar, espernear, porque este cenário traçado na nota acima não vai mudar. Eleição se perde e se ganha, assim é na democracia. É preciso desenhar?

TUDO COMO ANTES

OS MILITARES continuarão nos quartéis, a liberação do aborto não será aprovada, a bandeira nacional não será vermelha, nenhuma igreja evangélica será fechada, ou seja, tudo continuará como antes no quartel do Abrantes. E, as teorias da conspiração irão para o lixo.

NÃO ESPEREM GRANDES SURPRESAS

PODE HAVER uma ou outra troca importante na equipe do secretariado do governo do Gladson, mas nada que possa ser vista como extraordinária. E segue o jogo.

NOME DE PESO

MAS, se tem uma secretaria para a qual o Gladson deve pensar bem na escolha do titular, é a do meio-ambiente, área que no governo Lula sofrerá mudanças profundas.

ACERTOU TUDO

O DEPUTADO Manoel Moraes (PP) tinha previsto antes da eleição em nota no BLOG que, nenhum dos ex-deputados se elegeria e que o deputado Antônio Pedro (União Brasil) não se reelegeria. Acertou tudo na mosca.

SEM CACIFE DE VOTOS

O PT não elegeu um deputado federal no estado, o que neste período de transição lhe daria mais força política para conseguir espaços no futuro governo do Lula.

SONHO DE CONSUMO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, este é o sonho de consumo do Minoru Kinpara (PSDB), derrotado para a Câmara Federal. É possível que consiga uma vaga no governo do Gladson, mas é improvável ser secretário de Educação.

NEM O PAPAI NOEL

SUCUPIRA é no Juruá, precisamente, em Rodrigues Alves, onde o prefeito Jailson Amorim liberou até o fim do ano os servidores municipais. Nem Papai Noel é tão generoso nas festas natalinas na distribuição de presente.

VAI MATAR OS BOLSONARISTAS DE RAIVA

O GOVERNADOR Gladson é presença confirmada na posse do Lula na presidência. Deve aproveitar e levar de mimo a farinha de Cruzeiro do Sul. O Gladson está matando os bolsonaristas de raiva com esse seu jeitão.

FICOU BONITA

A ILUMINAÇÃO pública natalina da prefeitura de Rio Branco ficou muito bonita. Serve como um espaço de congraçamento das famílias. Ponto para o Bocalom.

VIROU NOIVADO

AS PORTAS do PSD estão abertas para uma filiação do deputado Jenilson Leite (PSD). Foi o que ouvi ontem de importante figura do PSD. O namoro já virou noivado.

CHORO DO SURUBIM

OS JOGADORES da seleção brasileira estavam mais focados nos extravagantes visuais, em comer carne folheada a ouro do que na Conquista da Copa do Mundo. Não adianta mais a choradeira dos mimados.

TROMBOU ERRADO

O BOLSONARO começou a perder a eleição quando trombou com a Rede GLOBO, que desconstruiu diariamente tudo o que foi feito no seu governo, e destacou com vigor todas as suas pautas negativas.

FRASE MARCANTE

“O tempo é um grande professor, mas infelizmente ele mata todo os seus discípulos”. Hector Berlioz.