PT, o rejeitado!

O Lula venceu a eleição e a partir de 1º de janeiro vai governar o Brasil novamente. É fato! Entretanto, no estado, a realidade é outra e a pergunta é: O que o PT do Acre fará para reconquistar o eleitorado perdido nas eleições de 2018, 2020 e 2022 depois de ter governado por 20 anos. Ao contrário do que pensam alguns, o PT local tem uma boa parcela de votos extraída das urnas por Jorge Viana e Marcus Alexandre na última eleição, ou seja, ficaram em segundo lugar na votação. Mas não é suficiente para reerguer o partido.

A rejeição ao PT não aconteceu da noite para o dia como se costuma dizer. Os escândalos nacionais, a fadiga de 20 anos de poder, o desprezo aos antigos aliados e os conflitos internos levaram o partido a perder a hegemonia que tinha no Acre. Foram os anéis e os dedos. Não tem senador, deputado federal, estadual tão pouco vereador na capital. Dos quatro prefeitos, só vai restar o Bira Vasconcelos, de Xapuri. O PT, agora rejeitado, terá que sair praticamente do zero nas próximas eleições. Vai precisar de aliados. Porém, onde encontrá-los em meio a tantos políticos bolsonaristas eleitos no Acre?

“Simpatia para ganhar dinheiro: Acorde cedo, tome banho frio e vá trabalhar”. (Frases do bem).

. O senador Sérgio Petecão (PSD) andou flertando politicamente com Jorge Viana depois da eleição, parece ter se arrependido.

. Com o PT, o compromisso deverá ser apenas nacional e não local.

. Não resta dúvida de que se o Marcus Alexandre não fosse do PT se daria bem politicamente.

. É o que mais se escuta quando se fala nas próximas eleições.

. Porém, é necessário aguardar de como será o governo Lula em relação ao Acre.

. Os concessionários do Shopping Aquiry não podem nunca voltar a ser permissionários, não é justo.

. A melhor opção para administrar o shopping dos camelôs seria adaptar a legislação aplicada aos condomínios.

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) não conta muito com recursos da bancada federal.

. A transferência de recursos, dos que disputaram a eleição com ele, vai para os municípios.

. Alguns prefeitos já começam a organizar as contas e arrumar as malas, quanto mais cedo deixar tudo organizado para o próximo gestor, melhor.

. A seleção precisa melhorar muito para encarar o que vem pela frente!

. Bom dia!