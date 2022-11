Bocalom põe mão na massa e resolve passar verniz em vasos de plantas após expediente

O uso de máscaras de proteção facial volta a ser obrigatório nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Acre por causa do aumento dos casos de Covid-19 no Estado. A medida passou a valer nesta segunda-feira (28).

A medida foi regulamentada por meio da Portaria da Presidência nº 253/2022 e vale para todas as pessoas, mesmo que de passagem, que frequentarem qualquer instalação do Tribunal ou dos cartórios eleitorais.

“É importante respeitar os protocolos sanitários vigentes, reforçando os cuidados de higiene das mãos e distanciamento social nas atividades presenciais”, diz o TRE.