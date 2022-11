Acreanos sofrem 28 tentativas de fraude de identidade por dia em 2022

Segundo indicador da Serasa Experian, de janeiro a setembro deste ano, foram registradas 3.046.294 tentativas de fraudes de identidade contra o consumidor no Brasil, representando uma tentativa a cada 8 segundos.

No Acre, foram registradas 8.432 tentativas, o que indica que a cada dia os acreanos residentes no Estado sofrem cerca 28 ações que podem resultar em fraude de sua identidade. Comerciantes, juízes e políticos têm sido alvo, mas cidadãos comuns também sofrem muito.

As tentativas de fraudes relacionadas com o segmento de Bancos e Cartões lidera com 1,7 milhão. Em segundo lugar, estão as Financeiras, com 528 mil tentativas, seguido pelo setor de serviços, com 457 mil. Varejo aparece em quarto lugar, com 254 mil pessoas que foram alvo e Telefonia em último lugar, com 79 mil.

Na visão por idade, a população com idade entre 36 e 50 anos foi a que mais sofreu, com 1,1 milhão. Em segundo lugar, estão os consumidores de 26 a 35 anos, que sofreram com 839 mil tentativas. Depois aparecem: 51 a 60 anos (427 mil tentativas); até 25 anos (349 mil tentativas) e acima de 60 anos (334 mil tentativas).

“Superar as 3 milhões de tentativas de fraude em nove meses do ano é um cenário bastante expressivo porque é preciso considerar que ainda temos períodos em que os golpistas costumam intensificar suas ações, como a Black Friday e o Natal. Por isso, o consumidor precisa ter cuidado redobrado e desconfiar de ofertas milagrosas, sites desconhecidos e não clicar em links estranhos, por exemplo. Para que a proteção seja mais eficiente, as empresas também possuem um papel muito importante no combate, seja investir em soluções de autenticação e prevenção à fraude e até mesmo conscientizar seus clientes divulgando informações seguras”, alerta o diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha.

Por Estados, São Paulo lidera o ranking, com cerca de 934 mil tentativas no mesmo período. Na sequência aparecem: Rio de Janeiro, com 331 mil; Minas Gerais, com 263 mil; Paraná, com 201 mil e Rio Grande do Sul, com 151 mil.