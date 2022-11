Estradas do Acre não estão mais interditadas, mas situação em RO preocupa, diz Segurança

O Secretário de Segurança Pública do Acre (Sejusp), Paulo Cézar dos Santos, afirmou ao ac24horas na tarde desta quarta-feira, 2, que não há mais bloqueio de estradas federais no estado.

De acordo com o gestor, tanto na BR-317, logo após Brasileia com destino à Assis Brasil, quanto na BR-364 em Acrelândia, não existem mais bloqueios e apenas manifestação sem interrupção do fluxo de veículos.

“Hoje pela manhã, enviamos uma força da PM que se deslocou até Brasileia e junto com a PRF negociaram e o bloqueio foi encerrado. Em Acrelândia, enviamos o CIOPAER, onde foi feita uma conversa e no local não há bloqueio, apenas uma manifestação pacífica, sem a retenção de veículos”, disse Paulo Cézar.

Apesar do fim dos bloqueios no Acre, o secretário de segurança pública do estado afirmou que a situação na BR-364, na região de Extrema, já do lado rondoniense. De cinco pontos de obstrução no estado vizinho, apenas em Extrema a situação continua de bloqueio total.

“A situação lá é preocupante. Estive conversando com o pessoal da segurança de Rondônia que deve adotar amanhã providências para desinterditar a BR lá em, Extrema. Inclusive, coloquei o nosso grupo aéreo do Acre à disposição”, disse, Paulo Cézar.

O bloqueio em Extrema, de acordo com o secretário, seria o único ponto que impede no momento a chegada de veículos ao Acre.

PRF divulga dados diferentes

Diferente do que disse o secretário Paulo Cézar, a situação em Rondônia parece continuar ainda preocupante. De acordo com a página da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia no Instagram, no estado vizinho ainda existem 13 pontos de interdições em estradas federais em várias localidades.

De acordo com os dados que são atualizados a cada duas horas, são onze pontos de interdição na BR-364 e outros dois nas BR’s 425 e 429. Dos onze trechos da BR que liga Rondônia ao Acre, em sete, a interrupção é somente parcial ou no formato “pare e siga” que aumenta o tempo de viagem. Os demais, de interdição total, seriam em Extrema, Distrito de Vista Alegre do Abunã, em Itapuã do Oeste e em Ariquemes.

Veja o vídeo: