Direção do Into diz que manutenção de condicionadores de ar estava em dia

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informou, em nota pública, que neste sábado, 17, por volta das 2h, houve um princípio de incêndio ocorrido no Hospital da Criança, localizado nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO) sem vítimas.

De acordo com a secretária de saúde, Paula Mariano, às equipes que estavam de plantão realizaram rapidamente o remanejamento dos pacientes e ninguém saiu ferido com o incidente. “O Estado reforça seu compromisso com a saúde pública e com os princípios que norteiam a transparência e o cuidado com as pessoas”, diz a nota.

Paula Mariano contou que o Estado deverá investigar as causas do acidente no Into.

Contudo, a direção da unidade alega que a suspeita é que o fogo tenha começado após um curto-circuito em um ar-condicionado.