Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 70 milhões

Um vídeo que circulou na internet na tarde desta quinta-feira (8) mostra um homem caminhando pelas ruas de Xapuri completamente nu.

Conhecido pela alcunha de “Tino”, ele é bastante conhecido na cidade e, junto com um irmão chamado Cesário, que é acometido de condição semelhante, vive a circular pelas ruas, a exemplo de outros, vítimas de distúrbios psiquiátricos.

A imagem gerou repercussão nas redes e, consequentemente, críticas às autoridades locais no que diz respeito à atenção e cuidado com a situação de pessoas nessa situação.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio da Equipe de Referência em Saúde Mental de Xapuri, se manifestou sobre o assunto por meio de nota.

A Semusa diz que não há Centro de Atenção Psicossocial – CAPS – no município, mas foi criada uma equipe multiprofissional para atender as demandas e que foi o primeiro município a criar um fluxo assistencial para pacientes psiquiátricos, junto com o Estado, por meio da Polícia Militar e dos Bombeiros.

“Em caso de pacientes em surto psiquiátrico, o procedimento a ser realizado é ligar para Serviço Atendimento Móvel- SAMU (192) com o apoio da Polícia Militar (190) para que possam conduzir até o hospital para avaliações e conduta médica”, diz a nota.

A Secretaria ainda afirma que a Equipe de Referência em Saúde Mental do município faz o trabalho de matriciamento, consultas ambulatoriais, acompanhamentos, orientações, visitas domiciliares e a contrarreferência desses pacientes após o surto.

“Reforçamos que o fluxo assistencial de atendimento a pacientes de saúde mental tem como parceiros: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sesacre, Semusa e hospital Epaminondas Jácome, sendo então a rede de atenção à saúde mental do município de Xapuri. Ao ter conhecimento do fato ocorrido no dia de hoje a equipe acionou a PM para dar apoio no atendimento, respeitando o fluxo e o quadro clínico para que possa ser regulado adequadamente”, concluiu a nota da Semusa.

Veja o vídeo: