Federação lança operação “volta pra casa, Jenilson!”

Até a meia noite de hoje o deputado Jenilson Leite (PSB) terá a oportunidade de unificar as esquerdas no Acre disputando a eleição como candidato a governador. É que a Federação formada pelo PT, PC do B e PV lançou a operação “volta pra casa Jenilson”, com o objetivo de convencer o médico parlamentar de que o seu lugar é ao lado dos companheiros e camaradas e não com a direita bolsonarista ou feito uma ovelha desgarrada do rebanho.

Emissários foram enviados, mas Leite ainda se sente injuriado, já que desejava que o pacote Jenilson governo e Jorge Senado fosse fechado na data em que ele queria. Porém, JV vinha adiando, argumentando que era necessário aguardar a movimentação que os demais concorrentes como o governador Gladson, o senador Márcio Bittar e o deputado Alan Rick fariam nos instantes finais que antecede as convenções. Jenilson não quis esperar e preferiu carreira solo ao Senado quebrando a unidade das esquerdas.

Segundo as últimas informações, Jenilson Leite, que se destacou no enfrentamento a pandeia da Covid-19 como médico e parlamentar, não quer mais voltar para casa. Consta que não aceita cantar a música do Roberto Carlos “Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar”. Prefere entoar a sofrência do Pablo do Arrocha: “A mala já lá fora/vou indo embora/você foi o culpado desse amor se acabar/ você que destruiu a nossa vida…porém o prazo se esgota até a meia noite de hoje. Quem sabe ele volta cantando: Tudo está no seu lugar/graças a Deus do Benito de Paula.

“Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite”. (Clarice Lispector).

. O candidato ao Senado na chapa do governador é o Ney Amorim, agora vai!

. Calma, ainda em jogo!

. O Palácio, Márcio Bittar e Alan Rick nunca se sentaram para conversar como gente grande, daí a confusão, daí!

. Lá em Pato Branco teve uma confusão dessas, daí; pois né que se juntaram todos numa sala, fecharam a porta, passaram três dias trancados conversando quando saíram foi pior ainda, daí.

. Se tiver quatro políticos numa sala terá oito ou nove opiniões diferentes.

. Entre os novos nomes que podem chegar a Câmara Federal está o do presidente licenciado da Fieac, José Adriano (PP).

. Caboclo da terra, de origem humilde cresceu e prosperou com muita luta e dificuldade.

. Na verdade, tudo na vida é conseguido com muita luta e sacrifício quem disser que é fácil está mentindo.

. Um dos melhores quadros do governo que não foi aproveitado politicamente:

. Secretário de Segurança Pública, coronel Paulo César!

. Na política é como procurar por ouro ou diamante, tem que garimpar.

. O deputado Roberto Duarte (Republicano) também poderá ocupar uma das oito vagas de deputado federal a partir do ano que vem.

. A ex-deputada Leila Galvão faz uma campanha redonda para voltar a Aleac.

. O que dizem dela?

. Que a palavra da Leila é um tiro certeiro, uma pessoa em que se pode confiar plenamente.

. Isso é muito bom na política.

. O pior político é o pau de dois bicos; o político macaco ou o papagaio que só tira o pé do galho quando o bico tá preso no outro.

. O Cesário Braga não está brincando de ser candidato a deputado estadual, é para valer!

. Bom dia!