Mistérios, confrontos, tudo acaba hoje: último dia de convenções para registro de chapas 

PACOTE FECHADO. O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, uma das maiores lideranças do MDB, acabou de anunciar neste início de tarde (3) ao BLOG DO CRICA, que foi sacramentada uma aliança do seu partido com o senador Márcio Bittar (União Brasil), pela qual este indicará Márcia Bittar (PL) para ser candidata a senadora. Podendo ainda vir a indicar o vice. Neste caso, a chapa do MDB passaria a ser formada pela Mara Rocha (MDB) ao governo e Márcia Bittar (PL) ao Senado.

O fato se configura como uma vitória do grupo de Bittar, que conseguiu trocar a antiga executiva regional do União Brasil, para colocar só membros ligados a ele. O anúncio oficial da chapa está previsto para acontecer amanhã, já que Márcio Bittar (UB) retorna hoje a Rio Branco.

Com Bittar virão o União Brasil, REPUBLICANOS e PL, com bom tempo de televisão e fartos recursos do Fundo Eleitoral. Perguntado se não haveria reação no MDB a esta configuração da chapa majoritária, Vagner Sales foi pragmático: “Se houver será voto vencido”. Dentro deste contexto não haverá como o governador Gladson Cameli (PP) ter o deputado federal Alan Rick (União Brasil), como vice da sua chapa.