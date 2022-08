A poucas horas da convenção, disputa pela vaga de vice de Gladson volta a ficar entre Grandidier, Alysson e Socorro Neri

O governador Gladson Cameli (Progressistas) conversou com a reportagem do ac24horas na noite desta quinta-feira, 4, no camarote governamental montado na arena de shows do parque de Exposições Wildy Viana, e declarou que a disputa para a escolha do seu vice segue acirrada com três postulantes na disputa: os ex-secretários de Estado, Rômulo Grandidier, Alysson Bestene e a ex-prefeita Socorro Neri, todos filiados ao Progressistas.

De acordo com o chefe do executivo, o impasse ocorreu após a retirada do nome do deputado federal licenciado Alan Rick, que se lançou candidato ao senado da República pelo União Brasil, onde terá o senador licenciado Márcio Bittar como candidato ao governo do Estado.

No entanto, Cameli não descarta uma mudança no tabuleiro às vésperas da convenção partidária do PP. Segundo ele, caso haja uma composição, a senadora Mailza Gomes poderá ser cotada para ser a candidata a vice com o ex-deputado estadual Ney Amorim, atual presidente do Podemos como candidato ao senado. “Pode haver essa mudança”, ressaltou.

Além disso, Gladson afirmou que, a priori, a senadora Mailza Gomes será a sua candidata na chapa majoritária ao Senado da República. “Eu vou com a Mailza. Lá atrás ela me disse uma frase onde dizia que a fé é importante. Portanto, ela será minha candidata, confio nela”, argumentou Cameli.