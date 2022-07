Petecão e Mara resolvidos; Gladson e JV ainda não 

Enquanto o senador Sérgio Petecão (PSD), Mara Rocha (MDB) e os demais candidatos de partidos menores navegam em um mar de tranquilidade na disputa pelo Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli (PP) e o senador Jorge Viana (PT) enfrentam dificuldades para definir suas chapas por falta de unidade no entorno. O prazo se esgota no próximo dia cinco de agosto.

Ao que parece, é impossível ao governador fechar a chapa com o deputado federal Alan Rick como vice sem a concordância do senador Márcio Bittar. Márcio indicou Márcia de vice na condição de ajudar Alan para o Senado. O jogo virou. Em resposta, Márcio convocou os partidos sob sua tutela e anunciou sua provável candidatura ao governo rompendo com Gladson e enquadrando Alan Rick, que deverá disputar a reeleição, já que o senador e médico Eduardo Veloso, suplente empossado, poderá ocupar a vaga para o Senado na chapa majoritária.

Nas hostes esquerdistas, o PT acusa o PSB e PCdoB de um arranjo regional empurrando Jenilson Leite para o Senado, forçando Jorge Viana a disputar o governo assegurando a provável reeleição da deputada Perpétua Almeida, que integra a federação PT/PC do B/PV. Acha pouca confusão? PT e PSB passaram a se atacar publicamente no Acre, enquanto em São Paulo, Lula (PT) e seu vice, Alckmin (PSB), vivem um tórrido caso de paixão política. A última é que todos irão à Brasília resolver a questão por lá. O prazo também se esgota no dia cinco.

“Alianças políticas tardias mostram que a farinha voltou para o mesmo saco”. (Marinho Guzman)

. Tem jaboti na forquilha!

. Eleitora do governador Gladson na feirinha da pracinha no lago do amor:

. “Muito engraçado mesmo, todo mundo quer dar uma loba no Gladson e o acusam de não cumprir a palavra; está apenas se defendendo das hienas”.

. Calma, dona Maria!

. Tudo tem jeito, arranjo, só tem para quem morre!

. O que pode acontecer até o dia cinco nas eleições do Acre só Deus sabe!

. A Michelle Bolsonaro chegou chegando!

. A reação ao seu discurso foi uma prova de que ela acertou o fígado de alguém.

. Dois bebuns no boteco do Valdo na Transacreana:

. “Você sabe qual é o papel das Forças Armadas”?

. “Sei mermo…”

. “E qual é, então”?!

. “Ir prá guerra”!

. O problema do Petecão e da Mara é arranjar dinheiro para suas campanhas, o resto está resolvido.

. Já no União Brasil é como gastar tanto dinheiro.

. O PT também não tem dinheiro, inclusive, esse seria um dos motivos do racha com o PSB, não ter como bancar a candidatura de governador do deputado Jenilson Leite.

. Onde tem dinheiro de mais tem confusão, onde não tem, também tem!

. Bom dia!