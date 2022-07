Não convidem o PSB e o PT para o mesmo Tacacá, alguém pode sair sapecado pelo tucupi quente

AINDA SURPRESOS e irritados. É como estão os dirigentes do PT com o movimento não previsto do PSB, que abandonou as tratativas que vinham acontecendo entre os dois partidos e lançou ontem a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) para senador, através de uma nota da direção estadual. O fato foi visto dentro do PT como uma traição, no mesmo formato que aconteceu na última eleição para a PMRB.

As conversas que estavam acontecendo caminhavam para Jorge Viana (PT) ser o candidato a senador e o deputado Jenilson Leite (PSB) para governador. Para o deputado Daniel Zen (PT), o argumento usado pelo PSB para furar o diálogo e lançar a candidatura de Jenilson ao Senado foi a falácia de que a direção nacional não liberaria recursos para a candidatura ao governo. “Ora, se é isso, então a candidatura a governador do Jenilson sempre foi um blefe”, comentou ao BLOG ontem o deputado Daniel Zen (PT).

Até o fechamento do BLOG o ex-senador Jorge Viana (PT), o principal prejudicado com a manobra do PSB, não tinha se posicionado sobre o desfecho, que foi visto entre os cardeais petistas como um golpe baixo. “Se o PSB pensa que com isso vai forçar o Jorge Viana sair para governador, é não conhecer o Jorge”, ironizou Zen.

Na conversa que tive ontem com vários petistas do alto escalão, com políticos da federação formada pelo PT-PV-PCdoB, caiu por terra a esperança do Jorge Viana (PT) ser candidato a governador. Jorge deve embarcar amanhã para São Paulo, onde deve conversar com o Lula sobre que posição política tomar.

A recomendação da executiva nacional, segundo uma boa fonte do PT, deve ser no sentido de encaminhar pela candidatura a senador, porque o partido aparece ganhando em apenas três estados para o Senado, e o Acre é um deles. Não convidem o PSB e o PT para o mesmo tacacá, porque alguém pode sair sapecado pelo tucupi quente.

AZEDOU DE VEZ

AS FERIDAS da eleição municipal na capital, onde o PSB abandou o antigo aliado PT para estar no mesmo palanque do Gladson; que estavam sendo saradas, foram abertas novamente com o episódio similar.

CANDIDATURA ANUNCIADA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) reuniu ontem os candidatos do REPUBLICANOS para comunicar que disputará o governo, e segundo os presentes, teve aval partidário.

UNIÃO BRASIL

NÃO consegui falar com o senador Márcio Bittar (União Brasil), mas conversei com pessoas próximas a ele. Está convicto que a direção nacional do União Brasil, partido do qual é presidente, vai chancelar a sua candidatura a governador e do nome que apresentará para o Senado. O que embala a sua decisão de ser candidato ao governo é o fato do União Brasil e o REPUBLICANOS, lhe darem bom tempo de televisão e recursos para a campanha.

FORA DE COGITAÇÃO

QUEM conversou ontem com o Márcio Bittar (União Brasil) falou ter ouvido dele que, nem que o seu pai estivesse vivo e pedisse para reatar politicamente com o governador Gladson, não aceitaria nem conversar. O rompimento está feito, e chance zero dele volta atrás.

TODA UMA EXPECTATIVA

EXISTE toda uma expectativa que o senador Márcio Bittar (União Brasil) venha a anunciar por todo dia de hoje, oficialmente, a sua decisão de disputar o governo.

MDB ESTÁ FECHADO

NÃO há porta fechada no MDB para o grupo do senador Márcio Bittar (União Brasil) fazer uma aliança; desde que não passe pelas retiradas das candidaturas da Mara Rocha (MDB) para governadora e da Jéssica Sales (MDB) para o Senado. É o que dizem os emedebistas.

NOME DA REGIÃO

O PODEMOS foi buscar um nome do Alto Acre, com base no colégio eleitoral de Brasiléia, para ser candidata a deputada federal, Isabele Araújo. É bom que se busque entre as mulheres quadros novos para serem candidatas. Quando uma mulher com qualidades busca galgar degraus na política, registro com satisfação.

RENOVAR É ESSENCIAL

A RENOVAÇÃO na política é essencial. Novas caras, novas ideias. A candidatura da Isabele Araújo a deputada federal (PODEMOS), é posta no contexto.

E COMO PREJUDICA

A candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) a senador não foi uma notícia boa para o ex-senador Jorge Viana (PT). De cara o JV perde votos nos colégios eleitorais de Tarauacá, Feijó e Jordão, bases do Jenilson.

DORMINDO NOS BAIRROS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) espera apenas chegar 15 de agosto, quando as campanhas estarão liberadas, para colocar em prática a sua marca, que é a de dormir em uma casa de bairro periférico, para tomar o café da manhã e cair em campo em seguida conversando e pedindo os votos dos moradores. A Cidade do Povo é o primeiro bairro que está listado no cronograma.

NÃO ME PERGUNTEM

CASO me perguntem, não saberei responder como é que vai acabar esta guerra travada pelo comando do União Brasil entre o Gladson e o Alan Rick, contra o senador Márcio Bittar (União Brasil). Tudo pode acontecer.

SEM CANDIDATO

CASO o Jorge Viana (PT) seja candidato a senador, pela primeira vez nos últimos 20 anos o PT vai para uma eleição sem uma candidatura própria a governador.

NÃO ADIANTA MASCARAR

VAMOS jogar com os dados reais. Não terá ninguém mais prejudicado com o afastamento do PSB do PT, de que o Jorge Viana (PT), se for candidato ao Senado.

VOTA NA TEBET

O MDB vota hoje para a escolha do candidato à presidência. A eleição será virtual. O voto do Acre, segundo o deputado federal Flaviano Melo (MDB), vai para a candidatura da Simone Tebet (MDB). Na avaliação do Flaviano, o nome será homologado fácil.

DEMOCRACIA

“A justiça eleitoral não se fascina pelo autoritarismo e intimidação”. Ministro do STF, Edson Fachin.

É A LÓGICA

SE VAI GANHAR, é outra conversa. Mas, se o senador Márcio Bittar (MDB) for candidato a governador, os votos que tiver devem sair do espólio do Gladson.

CANDIDATA MUITO FORTE

Não tirem a deputada federal Jéssica Sales (MDB) fora de tempo na disputa do Senado. É uma candidata muito forte, simpática, com garra, não será figura decorativa.

FRASE MARCANTE

“o ser humano planeja e Deus maneja”. Provérbio russo.