Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensifica o trabalho com asfalto em ruas do município

As equipes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul seguem trabalhando para solucionar problemas estruturais nas ruas do município. Com a chegada do verão o trabalho tem se intensificado. No momento, várias frentes de trabalho estão acontecendo nos bairros da cidade.

A Secretaria de Obras, deve entregar nos próximos dias, a pavimentação com terraplanagem, drenagem, asfalto e meio-fio, no Bairro da Baixa, entre as ruas 7 de Setembro e a Travessa do Cemitério.

Outra frente que está finalizando o serviço, se encontra no Bairro do Divisor, na rua Leonilha Maria, que está sendo pavimentada. São mais 500 metros de asfalto que serão entregues para solucionar graves problemas estruturantes que existiam na rua em questão.

Para o secretário municipal de obras, Josinaldo Batista, o momento é de muito trabalho: “Temos que aproveitar o verão e sabemos disso. Nosso prefeito não tem medido esforços para que possamos solucionar o maior número possível de problemas. As equipes estão trabalhando com muita dedicação e, tenho certeza, que vamos chegar em muitos lugares da nossa cidade”, disse o secretário.

O prefeito Zequinha Lima também comentou sobre os trabalhos que estão acontecendo: “Não vamos resolver tudo. Mas faremos o que pudermos. Se tivermos condições, nós vamos fazer! Podem ter certeza que não vai faltar trabalho e empenho das nossas equipes, para aproveitar esse período de verão da melhor forma possível”, pontuou Zequinha.