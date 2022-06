Bittar se aproxima do MDB e chapa Mara/Márcia pode acontecer

Diz um ditado que, “em política até boi voa”, e outro que “dois e dois pode ser cinco ou até mais”. O que parecia impossível de acontecer, a reaproximação do senador Márcio Bittar (União Brasil) com o MDB e, mais ainda, com o vice-governador Rocha e sua irmã, deputada federal Mara Rocha, já é uma realidade.

Márcio Bittar, Rocha e Mara, além de membros da executiva do MDB, vem dialogando no sentido de construir uma chapa tendo Mara Rocha e Márcia Bittar como candidata ao Senado. Isto, se a deputada federal Jéssica Sales (MDB) decidir pela reeleição e não mais pelo Senado como desejam amigos e familiares.

Como se diz no popular, junta a fome com a vontade de comer. Porém, a decisão não será fácil, já que o senador Márcio detém espaços no governo. Teria que abrir mão sabendo que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) já demonstrou que quem não é com ele é contra ele. Gladson anunciou que seu provável candidato ao Senado é o deputado federal Alan Rick (União Brasil) e não Márcia Bittar como queria Márcio, que não digeriu a ideia de Márcia. Porém, o governador ainda trava uma batalha com a senadora do seu partido, Mailza Gomes, que também não renuncia à disputa.

“O homem mais importante na vida de uma mulher não é o primeiro, mas sim aquele que não deixa existir o próximo”. (O Último dos Moicanos)

. Sobre o texto acima dando conta da aproximação de Márcio Bittar com o MDB eu procurei ouvir fontes de Brasília e do Acre, as fontes confirmaram as conversações.

. Citou, inclusive, uma conversa de Mara Rocha com Márcio Bittar;

. Conversar todo mundo pode, né?!

. E deve, conversar não arranca o pedaço de ninguém!

. O problema são as consequências…

. Quando a gasolina aumentava no governo da Dilma a culpa era dela, depois de cinco anos que ela foi impeachmada continua sendo…

. E tem gente que acredita, inclusive, que a terra é plana como a tampa de um tacho.

. A Dra. Suellen, candidata a deputada federal pelo PSD, representa muito bem as mulheres na política.

. É a nova geração chegando!

. O ex-presidente Lula anda falando um monte de bobagens nos encontros que realiza, foi o caso em Alagoas.

. Quer dizer que uma menina de 11 anos é estuprada, engravida e não pode fazer aborto segundo a lei em vigor?

. Descomplica, rapaz!

. O PSDB com amplas chances de eleger o professor Minoru Kinpara deputado federal este ano.

. Se Jéssica Sales for candidata a reeleição, a chapa do MDB bomba de novo.

. Bom dia!