Márcio Bittar, um nome de muitas interrogações

A VEREADORA Michelle Melo (PDT), foto, lançou ontem a sua candidatura a deputada estadual pelo PDT, causando um alvoroço entre os candidatos do partido. O BLOG tem informações de fontes de dentro do partido de que, caso ela insista nessa candidatura, a Executiva pedetista vai lhe negar legenda. Querem que cumpra o compromisso de sair para deputada federal, sob o argumento que se recuar, o PDT, dificilmente, elegerá alguém para a Câmara Federal. Segundo esta fonte, já foi feita até uma consulta jurídica sobre a situação, que deu direito ao PDT de não ser obrigado a lhe dar legenda, já que ela não é deputada, mas vereadora. Michele pensa diferente. Falou ontem ao BLOG que é vereadora, está filiada, e não há nenhum impedimento de lançar a pré-candidatura a deputada estadual. Para ela, é decisão tomada. O presidente do PDT, Emylson Faria, se disse surpreso com o anúncio da candidatura da vereadora Michelle à ALEAC. Revelou que tem um encontro marcado para a próxima quarta-feira, em Brasília, com ele, a vereadora Michelle Melo (PDT), o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), o presidente nacional Carlos Lupi, para discutirem a chapa para deputado federal, por isso só quer se pronunciar a respeito depois desse encontro. Perguntado se a vereadora Michelle não for ao encontro, já que definiu pela candidatura a estadual, o presidente Emylson Farias foi lacônico: “Sou do tempo que quando se a palavra se cumpre”.

JESUS APAVORADO

O BLOG tem informações de que o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) ficou apavorado com o lançamento da candidatura da vereadora Michelle Melo (PDT) a deputada estadual, porque a sua reeleição fica comprometida, já que sem a vereadora, o PDT teria uma chapa muito fraca. Parte dele a pressão para que o PDT pressione a vereadora Michelle a recuar da decisão.

CANDIDATOS À ALEAC TAMBÉM PRESSIONAM

Quem também integra a frente de pressão para impedir a vereadora Michelle (PDT) de ter a legenda negada para deputada estadual, são os candidatos a deputado estadual. O argumento principal é que, com a sua entrada muda a regra do jogo e ela tiraria uma das vagas do grupo.

OU TUDO OU NADA

O GRUPO do PP que quer tirar a senadora Mailza Gomes (PP) da presidência do partido, e impedir que dispute novo mandato, vai embarcar amanhã para Brasília, para tentar convencer a direção nacional a fazer a mudança.

MUITO CONFUSO

NÃO DÁ nem para se tirar uma opinião sobre que grupo sairá vencedor desta briga, o quadro é muito confuso. O certo é que o impasse está trazendo prejuízo ao PP, que até o momento está sem um presidente nomeado.

ERA PARA SÓ FALAR EM DEUS

OUVI ontem de Pastor evangélico importante, uma espécie de revolta pelo fato de alguns colegas terem desvirtuado um movimento que deveria ser apenas religioso, como a Marcha para Jesus, para um ato de apoio ao Bolsonaro. E, atribuem a isso, o fato do público presente ao ato ficar abaixo do esperado pela direção.

DEFESA DA SIMONE

O MDB vai exigir dos seus candidatos lealdade na campanha, na defesa da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB) para a presidência da República. O tom deverá ser dado pelo presidente Flaviano Melo (MDB).

ASSUNTO PENDENTE

CONTINUA um assunto pendente dentro do grupo palaciano, sobre que candidato o Gladson Cameli vai apoiar para o Senado. A sua preferência é pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil). Também está no jogo a candidatura da Márcia Bittar (PL). Mas nada vai avançar antes de se saber quem ficará com o comando do PP.

NÃO PODE FICAR NOS MEDALHÕES

VEJO como importante para qualificar o debate político as candidaturas ao governo do David Hall (AGIR) e do Nilson Euclides (PSOL). A política não pode viver somente de medalhões, porque caso contrário não oxigena o poder.

CANDIDATOS DEFINIDOS

O PREFEITO Tião Bocalom tem dois candidatos que deve apoiar nesta eleição, já definidos: o senador Sérgio Petecão (PSD) para governador e para senadora a Mailza Gomes (PP). Argumenta que, é leal a quem lhe foi leal.

EMPURRAR ATÉ A CONVENÇÃO

O Jorge Viana (PT) vai disputar o Senado, é assunto fechado. Mas vai empurrar o anúncio até as convenções regionais de julho, quando a decisão será oficializada.

APOIO IMPORTANTE

ESTÁ quase fechada em Brasiléia, a parceria para eleição entre o ex-vereador Joelso Pontes e o ex-prefeito Deda, para o apoio à reeleição da deputada Maria Antônia (PP).

NÃO VEJO NENHUM RECUO

MUITOS são os comentários de que o governador Gladson pode não disputar a reeleição. Mas não vi até o momento o mínimo indício de que isso possa ocorrer.

MULHERES DO PSD

Lene Petecão, Rosana Nascimento, Jezuíta Arruda, Dra. Suelen, são os nomes postos de mulheres que vão disputar vaga de deputada federal pelo PSD, nesta eleição.

VAGA FICA ABERTA

O MDB deve deixar aberta a vaga de vice na chapa da Mara Rocha (MDB) ao governo, na esperança de uma aliança com o senador Márcio Bittar (União Brasil), que neste caso indicaria o nome para ocupar o espaço.

ACABOU A ATOLAGEM

AS NOVAS regras eleitorais, que proíbem as coligações proporcionais, obrigam os partidos a terem chapas próprias e bons candidatos para a ALEAC e Câmara Federal. Acabou a mamata de candidato se eleger deputado, com mixaria de votos, encangado em coligações, como na última eleição. Agora, é café no bule.

FRASE MARCANTE

