Rio Branco reavalia suspensão e retoma aulas presenciais do 1º ao 5º ano na quarta-feira (22)

Terminou em confusão o protesto que as mães que perderam os bebês no Pronto-Socorro de Rio Branco, vítimas de síndrome respiratória e que acusam o governo do estado de negligência, fizeram durante evento em frente ao palácio Rio Branco na tarde desta segunda-feira, 20, com a presença da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Cristiane Britto.

A primeira a se reportar às mães foi a Governadora, em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Acre, que declarou que as mortes dos bebês estão sendo investigadas.

Na sequência foi a vez da ministra da mulher, Cristiane Brito, falar às mães. A representante do governo federal disse que naquele momento o que poderia fazer era pedir à secretária especial de política para mulheres do Ministério ouvir o relato de cada mãe para saber o que era possível ser feito.

Foi exatamente no momento em que as mães se dirigiam até o Palácio Rio Branco para se reunirem com a secretária do ministério que a confusão começa, quando Diego Lins, cargo comissionado do Governo do Estado, teria dito às mães que o ato seria “politicagem”. Lins é retirado do local por uma outra pessoa enquanto as mães pedem respeito. Em um certo momento da confusão, a servidora pública Joelma Dantas que perdeu o filho de apenas 10 meses tenta partir para cima de Diego e é contida por outras pessoas.

Em uma rede social, Diego Lins, sem citar diretamente Joelma Dantas, afirmou que uma pessoa desequilibrada não pode chamar a todos de assassino. A postagem recebeu diversos comentários condenando a postura de Diego em defesa da dor das mães que perderam seus filhos.