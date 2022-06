O racha no PROGRESSISTAS!

O Partido PROGRESSISTAS está literalmente “partido” ao meio. De um lado o governador Gladson Cameli, deputados estaduais e alguns dirigentes. Do outro, a senadora Mailza Gomes, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, alguns prefeitos e a maioria do Diretório Regional controlado por ela e Bocalom. O racha no PP é por conta da disputa para o Senado. O governador e seu grupo querem uma aliança formal com o deputado federal Alan Rick (União Brasil) em detrimento da candidatura de Mailza Gomes.

O conflito se agravou com a decisão da Executiva Nacional em manter a senadora acreana na direção do partido. Uma fonte ligada ao grupo do governador disse que “a parada não está decidida”. Acusou Mailza de deixar o partido acéfalo no Acre, de não ter prestado contas corretamente e de ter nomeado parentes e empregados para controlar o diretório ao arrepio da lei e de deputados estaduais que ficaram fora da direção. Disse mais: que ela trabalha para Petecão como uma agente infiltrada no PP.

Uma fonte ligada a senadora Mailza Gomes negou as acusações e disse que, `Mailza é candidata ao Senado sob qualquer hipótese e que o outro lado está fazendo é uma “grande traição ao partido”. Lembrou que não foi ela que traiu o PP ao apoiar a ex-prefeita Socorro Neri, do PSB, inclusive, ligada ao PT e PC do B em 2018. A fonte também acusou o deputado federal Alan Rick (União Brasil) de tramar contra ela em Brasília e no Acre, já que os dois dividem o voto evangélico.

“29% dos que se dizem de esquerda apoiam Bolsonaro e 23% da direita apoiam o Lula”. (Pesquisa Folha de S. Paulo)

. “Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda”, já dizia Salomão.

. Provérbio que pode ser interpretado como melhor LHE convier.

. É sempre assim.

. A disputa no meio evangélico entre os que querem Mailza Gomes candidata à reeleição e os que querem Alan Rick disputando o Senado apenas começou a aparecer.

. O ex-deputado Eber Machado (Republicano) tem ampliado muito o trabalho em busca de um novo mandato.

. Não descartem seu nome, é um dos mais fortes na chapa de estadual.

. Fernanda Haddad, que vem liderando as pesquisas para o governo de São Paulo, deseja ter Marina Silva como vice em sua chapa.

. Queiram os homens ou não, Deus tem um negócio com Marina Silva!

. Do Seringal Bagaço para o governo de São Paulo; ou deputada federal pelo mesmo estado.

. Uma história incrível, impressionante de um ser humano extraordinário, além do seu tempo é bem verdade.

. Guardem os corações do ódio e da inveja, adoece a alma!

. Deixem o amor fluir…

. Deixando o amor fluir todos crescem juntos.

. Já dizia minha avó:

. A pessoa orgulhosa quando morre, a carne apodrece mais rápido.

. Bom dia!