“Não abandono Márcia por nada, estarei com ela em quaisquer circunstâncias”

Nos últimos dias o senador Márcio Bittar (União Brasil) tem mantido silêncio sobre suas posições e decisões políticas. Acertou com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS), no último encontro, que não trataria mais de nenhum tipo de discussão política pela imprensa. Porém, questionado sobre o que pretende fazer nos próximos dias, foi taxativo: “Só posso lhe dizer uma coisa. Não abandono a Márcia por nada, estarei com ela em quaisquer circunstâncias”.

Márcio Bittar não vê em Mara Rocha (MDB), o senador Sérgio Petecão (PSD) ou o próprio governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) seus adversários políticos. Seu entendimento, visão e luta é para impedir que o PT e partidos de esquerda voltem ao poder no Acre, já que ele considera serem os responsáveis pelo que ele classifica como “estagnação econômica” por 20 anos.

Para isso, na sua opinião, precisaria atender uma aspiração bolsonarista de emplacar Márcia Bittar (PL) na chapa para o Senado, conservar o apoio ao governo Gladson e ser o maestro das eleições do presidente Bolsonaro no Acre. Porém, com a declaração de Gladson em favor de Alan Rick (União Brasil) ao Senado, de escolher o vice do colete e a disputa interna no PP entre a senadora Mailza e o governo, vê seu projeto cada vez mais distante. Diante dessa crise, avalia ser candidato ao governo ou unir-se a outras candidaturas, por exemplo, o MDB, deixando claro que Márcia é prioridade em qualquer circunstância.

“Onde estiver o teu tesouro estará também o teu coração”. (Jesus, o Nazareno)

. Quando aqui na COLUNA eu e o LC na Coluna do Crica afirmamos que prefeitos do PT não apoiariam candidatos do partido ao governo, era um Deus nos acuda.

. O prefeito Isaque Lima, por exemplo, quase pare um elefante afirmando serem falsas as informações.

. Pois é, declarou apoio a reeleição do governador Gladson Cameli;

. Ao que consta, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, vai na mesma pisada.

. Ele nega, mas o Isaque Lima negava e ainda jurava de pé junto.

. Ao que parece, só vai escapar o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcellos.

. Ubirajara é PT raiz, é outro sangue.

. Nem por isso, deixou de fazer parcerias com o governo e reconhecer o apoio do governador Gladson a sua cidade.

. O governador afirmou ter apoio de 17 prefeitos para a sua reeleição.

. Conclusão:

. Alguém está traindo alguém!

. Na verdade, Gladson fez boas parcerias com as prefeituras, nenhum prefeito tem do que reclamar.

. Não discrimina nenhum gestor em função de cores partidárias ou ideológicas.

. É o “cara das prefeituras”!

. Bom dia, que a paz de Cristo que transcende qualquer entendimento humano esteja com você.

. É isso…