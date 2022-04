Gladson não tem medo nem de ambu

Geralmente um candidato a qualquer cargo eletivo vive rastejando atrás de apoio, de detentores de mandato e de lideranças políticas para garantir a eleição ou mesmo a reeleição. Esse não é o caso do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). “Gladson não tem medo nem de nambu” é uma expressão do mato para uma pessoa corajosa, que não se assusta nem se assombra com nada.

Apesar dos rompimentos com o vice-governador e sua irmã deputada federal Mara Rocha (MDB), do senador Sérgio Petecão (PSD), do deputado federal Flaviano Melo e todo o MDB, do grupo da deputada federal Vanda Milani (PROS) e até do anúncio da mãe, dona Linda Cameli, de que não desejaria ver o filho continuar na política, ele, o Gladson, não desiste de disputar a reeleição.

Consta que continua bem avaliado pela população na disputa com os candidatos que se apresentaram até agora. Se quiserem derrotá-lo, os adversários vão ter que comer tapado. As estruturas partidárias são muito importantes em um processo eleitoral, mas a simpatia do eleitor define qualquer eleição majoritária.

. Em 2014 perguntaram para a então presidenta Dilma Rousseff se ela era a favor do aborto?

. “Sou mãe e avó, sou contra o aborto”.

. Pesquisa à época apontava que 86% da população brasileira era contra o aborto.

. O ex-presidente Lula traz para o colo um tema que favorece em muito a posição do presidente Bolsonaro e seguidores.

. Lula pisou na jaca, até segmentos ideológicos do PT criticaram.

. Rosa Maria perguntando:

. Qual a diferença dos valores cristãos pregados por alguns candidatos para as virtudes de Jesus Cristo, O Nazareno, que morreu na cruz por todos os pecadores?

. Maria Rosa, a água do café tá secando, cuida mulher!

. Teve muita gente que pisou na jaca também ao escolher o partido errado para disputar a eleição.

. Não tem mais volta!

. Forças de segurança responderam bem às novas ameaças de conflitos e disputas de territórios pelo crime organizado.

. A integração com a polícia boliviana é fundamental para o controle da situação.

. A decisão mais acertada da Leila Galvão foi permanecer no MDB, onde está sendo muito valorizada.

. Às vezes, as coisas não dão certo pra gente, ficamos aperreados, angustiados…

. Depois descobrimos que Ele estava no controle de tudo, que na verdade não deu certo porque era um livramento.

. Bom dia!