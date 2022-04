Obesidade em Rio Branco cresceu 2,5% na pandemia

Rio Branco é 4ª colocada no ranking da obesidade entre as capitais, com 24,2% da população adulta (idade igual ou superior a 18 anos) nessa condição. A obesidade é quando o Índice de Massa Corporal (IMC) fica igual ou superior a 30 quilos por metro quadrado.

A taxa aumentou em relação a 2019, quando a taxa de obesidade era 23,6% e Rio Branco era 3ª no ranking -houve um reposionamento desde então e a capital do Acre desceu uma posição. O crescimento foi de 2,5% neste período de pandemia.

No País, a frequência de adultos obesos variou entre 17,9% em Vitória e 26,4% em Porto Velho. As maiores frequências de obesidade foram observadas, entre os homens, em Aracaju, com 27,9% da população; Goiânia (26,7%) e Porto Velho (26,6%) e, entre as mulheres, em Manaus (26,6%), Recife (26,5%) e Porto Velho (26,2%). As menores frequências de obesidade ocorreram, entre homens, em Recife (17,7%), São Luís e Salvador (18,6%), e entre as mulheres, em Palmas (16,1%), Vitória (16,8%) e Teresina (17,2%).

Além da obesidade, Rio Branco está com 60,1% da população adulta com excesso de peso, 5a posição entre as capitais junto com Porto Velho, Belém, Manaus e Porto Alegre. Essa taxa era de 56,6% em 2019.

No País, frequência de adultos nessa condição variou entre 49,3% em São Luís e 64,4% em Porto Velho. O sobrepeso é verificado quando o IMC for igual ou maior que 25kg/m2.

Entre homens, as maiores frequências de excesso de peso foram observadas, entre em Porto Velho (67,5%), João Pessoa (66,5%) e Manaus (65,2%) e, entre mulheres, em Manaus (61,8%), Porto Velho e Belém (61,0%). As menores frequências e excesso de peso, entre homens, ocorreram em Salvador (50,8%), São Luís (51,4%) e Vitória (55,8%) e, entre mulheres, em Palmas (45,0%), Teresina (46,4%) e São Luís (47,5%).

Os dados são da Pesquisa Vigitel 2021, lançada nesta quinta-feira (7) pelo Ministério da Saúde.