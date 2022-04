Oposição planeja nova CPI contra Gladson na Aleac

Os partidos de oposição com assento na Assembleia Legislativa veem a possibilidade de propor uma nova CPI da corrupção contra o governo, principalmente com as últimas defecções na base por conta da votação do reajuste dos servidores.

Para se criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito a oposição precisa de oito votos. Depois do racha na base do governo com a tomada de cargos dos parlamentares que votaram contra o Palácio Rio Branco, já são nove os que passaram a compor a oposição.

A ideia, segundo um dirigente partidário, é na segunda ou terça-feira mesmo criar um pacote de denúncias de corrupção que supostamente aconteceram na Saúde e Educação. A CPI se propõe a fazer uma verdadeira devassa nessas duas Secretarias.

Para a oposição, o ano é muito propício para uma CPI. Isto porque vai obrigar o governo a se movimentar para evitar o processo. Porém, o desgaste político será grande, já que o governo, mesmo contornando a CPI, sangra politicamente até as eleições que acontecem em outubro.

. Que a política vem se transformando em um lixão repleto de aves de rapina não resta dúvida.

. Que o poderio econômico e os esquemas definem quem entra e quem sai da política também é outra realidade.

. Escapa um aqui e outro ali, mas o rolo compressor é em Brasília e nos demais estados é pesado.

. Mensalão, Lava Jato faz parte de um passado remoto e só serviu para aperfeiçoar os esquemas eleitorais de corrupção na frágil democracia brasileira.

. Nesse ambiente não há espaço para lamúrias, reclamações e protestos; é jogar conforme o jogo.

. Com a janela partidária, abriu-se, na verdade, a porta para o leilão de candidatos.

. Outro dia eu sonhei que estava numa arena gigante/ Era eu o mais raro objeto vendido em leilão/ Gargalhadas soavam por toda essa arena mercante/ E eu era um palhaço sem graça vendido em leilão/ Quem dá mais…?

. (Antônio Marcos)

. Chapas prontas!

. Agora só falta cumprir com o pagamento até o dia das eleições.

. Calma gente, o fundão eleitoral ainda não foi liberado.

. É que tem gente de bico seco desde a última eleição.

. Tipo sabiá no ninho com fome.

. Bom dia!