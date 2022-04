Na zona rural de Rio Branco, a história de um garoto autista de 5 anos que não possui cama para dormir

Mesmo com a Secretaria de Segurança Pública negando que o Acre vive uma guerra entre as facções Comando Vermelho e Bonde dos 13 (PCC), mais dois homicídios foram registrados quase que simultaneamente nas cidades de Rio Branco e Brasiléia no final da tarde desta quarta-feira, 30. As duas mortes com requintes de execução ocorreram exatamente às 17h, e cada um com 6 tiros, o que chamou a atenção das autoridades.

O ex-presidiário Fábio Farias de Araújo, de 27 anos, foi executado com três tiros na cabeça, e os demais disparos por outras parte do corpo, no Bairro Santa Helena, região do Vila Acre, no segundo distrito de Rio Branco. O bairro é um dos redutos do Comando Vermelho na região.

Morador do loteamento Farhat, Fábio estava caminhando nas ruas do Santa Helena pedindo nas casas, quando, quando foi abordado por um membro do CV, que em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu a cabeça da vítima.

Ao ouvir o disparo, populares correram para averiguar o que tinha acontecido e encontraram a vítima no chão sangrando. Fabio morreu instantaneamente. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. Em seguida os militares fizeram patrulhamento na região em busca de prender o acusado, porém não obtiveram êxito.

Já a outra morte ocorreu na rua Bela Vista, no bairro Eldorado, em Brasiléia. De acordo com uma testemunha ouvida pelo ac24horas, o rapaz, que se chamaria Rafael, caminhava pela via pública quando uma dupla em uma motocicleta se aproximou dele e disparou cerca de 6 tiros. A vítima morreu no local.

Esse é o quinto homicídio praticado em circunstâncias parecidas registrado na região da fronteira (Brasiléia e Epitaciolândia) nas últimas três semanas. O último caso ocorreu nesta segunda-feira (28) em Epitaciolândia.

Os homicídios devem ser investigados pela Polícia Civil.