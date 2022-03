Não se preocupem com uma guerra nuclear; não é piada!

O ser humano tem uma fascinação diabólica para construir através de guerras, pandemias virais e ameaças vindas do espaço o seu próprio fim. Uma atração irresistível pela catástrofe e pela morte. Os filmes produzidos sobre o fim da humanidade e do planeta batem recordes de bilheterias em todo o mundo. Bom, a Bíblia fala de um fim sinistro em vários livros. Pode ser que tenha chegado a hora. Sei lá!

No auge da guerra fria entre o mundo ocidental e o bloco soviético, Hollywood fez o filme “The Day After”, ou seja, “O Dia Seguinte” a uma guerra nuclear. Dessas guerras que não sobraria pedra sobre pedra. Nem mesmo as velhas pirâmides do Egito.

Pois é, vamos para quase 40 anos da produção do filme e estamos à beira de uma guerra nuclear. O problema está centrado na loucura dos homens. Putin é louco? Não menos que líderes que compõem a OTAN. Tudo é uma questão de estilo.

Mas, o presidente americano Biden disse que não precisamos nos preocupar com uma guerra nuclear. Não devemos mesmo, porque se ela acontecer todos os problemas da humanidade estarão solucionados. Parece piada, mas não é!