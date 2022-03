Fevereiro deste ano teve 114% a mais de novos casos de Covid-19 em relação ao ano passado

Fevereiro deste ano foi o mês de maior registro da Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com os boletins diários divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, do dia 1º até o dia 28 de fevereiro foram registrados 18.866 novos casos da doença no Acre. No mesmo período do ano passado, o número foi de 8.714 pessoas infectadas, o que representa um aumento de 114%.

O mês de fevereiro de 2022 também tem o recorde no número geral de novos casos em um único mês em toda a pandemia. Quem mais se aproxima é março do ano passado com pouco mais de 12 mil registros.

O número elevado é apontado pelos especialistas como resultado do alto poder de infecção da variante Ômicron e o relaxamento da população em relação às medidas sanitárias.

Apesar do recorde, graças à vacina, o número de mortes diminuiu no mês de fevereiro em comparação ao ano passado. Em 2022 foram 95 mortes causadas pela Covid-19 contra 125 no ano passado, uma queda de 24%.