Campeonato Acreano tem sequência com Humaitá e São Francisco na noite desta quarta

Homens do Corpo e Bombeiros de Sena Madureira, a 156 quilômetros da capital, continuam as buscas iniciadas na manhã desta terça-feira (1) para encontrar os corpos do agricultor Francisco da Rocha Bezerra, conhecido por “Cabrito”, e do seu filho mais novo, que estão desaparecidos nas águas do Rio Iaco.

Os dois, mais a esposa do trabalhador e o filho mais velho do casal, estavam em um barco quando este naufragou, na tarde de segunda-feira (28), ao ser surpreendido por uma ponta de correnteza que levou a embarcação a pique.

A esposa e o filho mais velho conseguiram chegar à margem do Rio Iaco e escaparam, porém, Francisco, que é um dos mais antigos moradores do seringal Sebastião e o filho caçula não tiveram a mesma sorte.

Como o comunicado do ocorrido só chegou ao conhecimento do Corpo de Bombeiros no início da noite, somente na manhã desta terça foi possível serem iniciadas as buscas, que estão sendo prejudicadas pela cheia do manancial, que não permite mergulhos.