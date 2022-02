PL de reajuste aos servidores da Câmara será votado na quinta

Em reunião com o secretário de Planejamento do Acre, a Assembleia Legislativa apresentou alternativas ao apoio do poder público à população do Jordão.

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) pediu que a Seplag avalie realocamento e alteração do objetivo das emendas parlamentares caso o autor assim desejar, as quais passariam para a aquisição de alimentos e insumos de enfrentamento aos efeitos da cheia naquele município.

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, relatou as questões propostas pelos deputados, além da mudança no destino das emendas também usar a reserva de contingência, uma proposta do deputado Roberto Duarte.

O deputado Wagner Felipe se manifestou favorável às medidas encaminhadas.

De seu lado, o secretário Ricardo Brandão disse que fez todos os contatos para avaliar as medidas. Foi-lhe apresentado uma lei que facilita o trâmite de emendas.

Segundo Brandão, basta o deputado interessado fazer um requerimento à Mesa Diretora, que encaminhará o pedido à Secretaria de Planejamento. São dois caminhos para se chegar o recursos a Jordão, um deles via Secretaria de Ação Social.

“A ação dos senhores vem em excelente hora”, disse Brandão, que lembrou que a reserva de contingência tem limite insignificante. Ele pessoalmente disse que vai cuidar da agilização dos processos.