O fim do mundo está próximo?

Terremotos, maremotos, fomes, pestes, pandemias, guerras e rumores de guerras; anomalias nos céus, luzes estranhas, luas de sangue; falsos profetas, falsos cristos e a corrupção da sã doutrina; pais contra filhos e filhos contra pais; a restauração de Israel; “…e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará”, o amor esfriou.

É possível mesmo que o mundo esteja se aproximando do que o profeta Jesus de Nazaré falou sobre o “princípio das dores”? Será o inicio do fim do mundo como o conhecemos desde que o homem começou a andar sobre a terra? Uma 3ª guerra mundial realmente se aproxima com armas capazes de transformar as cidades em um verdadeiro caldeirão de fogo do inferno como dizem os governos americanos, europeus e asiáticos?

O que sabem os governos que não sabemos? Quais as informações secretas que eles detêm sobre o que realmente se aproxima? A NASA e as agências espaciais da Rússia, Europa, China, Japão e Índia parecem ter pressa em descobrir um novo planeta, ou mesmo desviar um gigantesco meteoro que vem em direção a terra (tudo seria uma questão de tempo).

Haverá salvação para a humanidade? Diz a profecia que não haverá lugar em que o ser humano possa se esconder tal a fúria que virá dos céus; que será como nos dias de Noé em que a humanidade mergulhou na devassidão moral se esquecendo de Deus. Estamos à beira da extinção ou tudo isso é apenas fruto da imaginação fértil da mente humana?