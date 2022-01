Mega-Sena acumula de novo e paga R$ 22 milhões no sábado (22)

O Dia do Católico, feriado estadual celebrado no dia 20 de janeiro, quinta-feira, terá sua comemoração adiada para a sexta-feira, 21, nos termos da Lei nº 2.126/2009. No domingo, 23 de janeiro, é celebrado o feriado estadual do Dia do Evangélico.

O atendimento nas unidades de saúde do Estado, incluídos os serviços de atendimento médico especializado, de apoio diagnóstico, de internação, dos centros cirúrgicos, das UTIs e da central de agendamento de cirurgias não vão sofrer alteração.

Apesar da determinação, ficam os secretários e demais autoridades da administração pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal, por necessidade de serviço.

Com o aumento do número de casos confirmados de covid-19, o governo do Estado do Acre recomenda cautela e cuidados sanitários redobrados durante o feriadão.

Recomenda-se que as pessoas evitem aglomerações, usem máscaras, mantenham os cuidados com a higiene, sempre lavando as mãos com água e sabão ou álcool 70º, e, ainda, que garantam a carteira de vacinação em dia, com as primeiras e segundas doses da vacina contra a covid-19, além da dose de reforço para aqueles que já completaram quatro meses desde a vacinação com a segunda dose do imunizante.

