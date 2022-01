Governo define repasse do programa Previne Brasil para os municípios do Acre

O governo federal publicou nesta segunda-feira (10) a portaria 26 estabelece o valor per capita anual para o cálculo do incentivo financeiro com base em critério populacional para o ano de 2022, no âmbito do Programa Previne Brasil, e o valor do incentivo financeiro.

O cálculo do valor mensal do incentivo financeiro com base em critério populacional foi realizado multiplicando-se o valor per capita anual pela estimativa mais recente da população dos municípios e Distrito Federal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vigente na data do cálculo, dividido por 12.

Para os municípios do Acre, os valores variam de pouco mais de R$41 mil, em Santa Rosa do Purus, para R$2,4 milhões em Rio Branco.

O incentivo financeiro com base em critério populacional será transferido, mensalmente, do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Distrital de Saúde de forma automática e corresponderá aos valores descritos no Anexo a esta Portaria.

Veja quanto cada município do Acre recebe: