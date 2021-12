Prefeito Zequinha Lima comemora avanços em seu primeiro ano de gestão em Cruzeiro do Sul

Quando assumiu a prefeitura de Cruzeiro do Sul em janeiro de 2021, além da pandemia de Covid-19, Zequinha Lima enfrentou uma alagação histórica do Rio Juruá que atingiu cerca de 30 mil pessoas. Foi um teste para a gestão que teve que garantir assistência para os milhares de desabrigados, reparos aos danos causados à infraestrutura urbana e rural comuns no inverno Amazônico além de atender a demanda crescente pelos serviços de saúde.

O município enfrentou o desafio na gestão da crise da enchente com abrigo, alimentação e medicação para os atingidos e foi pioneiro na vacinação contra a Covid 19 em todas as faixas etárias. E na infraestrutura, por meio da Operação Verão a prefeitura colocou homens e máquinas na rua e asfaltou 5 km de ruas em bairros do município e também atuou nos ramais

” O enfretamento à enchente e ao Covid 19 e ao mesmo tempo, manter os serviços do município, foi possível graças ao entrosamento e comprometimento de nossas equipes, especialmente da defesa civil, saúde e ação social no acolhimento ao desabrigados, no cuidado com a saúde das pessoas durante a pandemia e na mitigação dos problemas causados pelas chuvas ”, lembra o prefeito destacando o apoio recebido da população, do governador Gladson Cameli, do presidente da Assembleia Legislativa e vereadores de Cruzeiro do Sul.

Com relação ao Abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, a prefeitura pagou para os professores abono de R$ 14.500 mil e estendeu o pagamento para os demais servidores da Educação com valores que variam entre R$ 5.400 e R$ 2.000 .

Saúde e o enfrentamento a Covid-19

No enfrentamento à Covid 19, Zequinha articulou as medidas e o diálogo entre as autoridades de saúde, Ministério Público e os setores produtivos e conseguiu reduzir os casos da doença.

Em fevereiro deste ano foram registrados até 300 casos diários de Covid em Cruzeiro passando para a média de 20 a 8 em abril , o que segundo Lima, foi resultado de várias ações. ” Passamos de cerca de 300 casos novos de Covid por dia em fevereiro deste ano para cerca de 20 a 8 diários em abril . Isso com testagem e atendimento médico no Posto Mão Amiga que funcionou inclusive aos finais de semana. Nosso objetivo era diagnosticar com a maior rapidez possível, tratando os casos e reduzindo o contágio”, pontua o gestor.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul é destaque no Acre nas estratégias de vacinação, o que resultou em 95% de cobertura vacinal da população contra a Covid 19 com a primeira dose e ultrapassando os 65% de vacinados com a segunda dose.

Atualmente vem sendo oferecida a terceira dose da vacina diariamente em todos os postos da área urbana.Cruzeiro foi o primeiro município do Acre a vacinar a população sem comorbidade e saiu na frente em todas as faixas etárias.

As notícias são boas para os servidores da Saúde. Para 2022 está previsto reajuste salarial para os servidores da pasta. ” Este ano, devido às restrições orçamentárias e impedimentos legais não foi possível conceder o aumento desejado e merecido pelas categorias da saúde. Mas a partir de janeiro já devem começar as conversas sobre o PCCR”, pontua o prefeito

Operação Verão

Tão logo o verão Amazônico teve início este ano, a prefeitura colocou

homens e máquinas para trabalhar aproveitando o período. Foram asfaltados 5Km de ruas e recolhidos mais de 30 mil toneladas de entulhos, em 38 bairros. Também houve recuperação da malha viária urbana e dos ramais. A meta de Zequinha é asfaltar 5 km de vias por ano.

” Em Cruzeiro do Sul há 50 quilômetros de pedaços de ruas que precisam ser feitos. Dentro da nossa realidade vamos asfaltar 5 quilômetros por ano incluindo calçadas, meios fios, drenagem e iluminação”, contou.

A Operação Verão, manteve 8 equipes diariamente nas ruas com serviços de terraplanem, recuperação de ruas, aterros, construção de bueiros, meios fios, asfaltamento e tapa buraco.

Educação e Abonos

Esta é a primeira vez que Cruzeiro do Sul tem dois professores como prefeito e vice respectivamente: Zequinha e Henrique Afonso, o que resultou em valorização dos educadores. O salário dos professores foi adequado ao Piso Nacional da categoria.

Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb a prefeitura pagou para os professores de maio a dezembro, R$ 14.500 do abono. Para os servidores de apoio e administrativos com nível superior na área educacional, o valor é devR$ 5.400 e para os servidores de apoio, serventes, merendeiras e vigias são R$ 2.000 .

“No total foram mais de R$ 14 milhões para os professores em abono salarial neste ano de 2021. É uma satisfação pessoal para mim como gestor poder reconhecer e valorizar o trabalhador em educação” , explica

Outras ações

As ações da prefeitura também se estenderam em outras áreas, como a ampliação do serviço de escoamento de produção e feiras livres. Na área de turismo e empreendorismo, a prefeitura promoveu feiras para que os produtores locais expusessem seus produtos.

Na Cultura e Esportes, por meio das Leis de Incentivo e outros programas, foram investidos R$ 880 mil em projetos de artistas e esportistas.

“Temos muito a comemorar, pelos desafios vencidos, pelos avanços que conseguimos graças ao empenho de cada pessoa da gestão. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito por Cruzeiro do Sul e pelas pessoas de nossa cidade e a população pode contar com o compromisso da gestão em sempre procurar fazer o melhor. Desejo um Feliz Ano Novo para todos e a partir de janeiro queremos estar com todo gás para trabalhar pela população”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.