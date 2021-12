Cesário Braga diz que sonha com “sim” de Jorge Viana na chapa do PT para o governo

A informação de o PT cogita lançar o ex-prefeito Marcus Alexandre para disputar o governo do Acre contra Gladson Cameli gerou desconforto dentro do próprio PT. Bem cedo, ao tomar conhecimento da reportagem, o presidente do diretório regional do Partido dos Trabalhadores no Acre, Cesário Braga, disse que “não cogitamos que o Marcus seja candidato ao governador, mesmo ele sendo um excelente candidato e comprovadamente um gestor de excelência. Nosso candidato majoritário é o Jorge Viana”.

Na verdade Cesário repete o que Marcus Alexandre já diz na reportagem. É um reforço da mensagem para os militantes do partido que querem fazer parte deste debate. “Essa questão da formação da nossa chapa está em debate dentro do partido. Estamos ouvindo todos os militantes para tomarmos a decisão final. Desde o começo defendemos a candidatura do Jorge ao governo e a do ex-prefeito Marcus Alexandre para deputado estadual. Na nossa avaliação isso significa o fortalecimento do partido no Acre”, explica.

O dirigente petista diz que as especulações são para tumultuar a decisão do PT, pois elas servem para alimentar a discussão de uma possível revanche entre Marcus Alexandre e Gladson entre a militância. “Em breve teremos a decisão sobre a chapa completa e nossa militância sonha com o sim do Jorge Viana para disputar o governo”, diz.