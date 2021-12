Mais de 200 empresas recebem consultorias do Acre Mais Produtivo

Mais de 200 empresas dos setores da indústria, comércio e serviços de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia receberam consultorias gratuitas voltadas para melhoria da eficiência energética e dos processos produtivos. Tudo isso graças ao Programa Acre Mais Produtivo, realizado pelo SENAI e Sebrae no Acre, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado (FIEAC).

Os resultados foram apresentados na tarde da última sexta-feira, 10, na sede da Casa da Indústria. Os empreendimentos participantes registraram avanços como aumento da produtividade e melhoria no ambiente de trabalho; ambiente favorável para novos programas e metodologias para produtividade; melhorias em processos das empresas através da transferência de conhecimento das metodologias Lean Manufacturing e Lean Office; redução do consumo e despesas com energia; aumento da consciência sobre os desperdícios produtivos e da energia; entre outros.

O diretor-regional do SENAI, César Dotto, argumentou que o programa foi desafiador e que o sucesso só foi possível graças ao empenho dos consultores e demais colaboradores das instituições parceiras. “Somos gratos também pela adesão e boa receptividade dos empresários, e aproveito para anunciar que o Acre Mais Produtivo irá continuar”, pontuou.

Para o presidente da FIEAC e do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano, os resultados alcançados pelo programa são nítidos. “Colhemos feedbacks dos empresários, e essa iniciativa foi determinante para que eles conseguissem manter seus negócios de portas abertas e, sobretudo, os postos de trabalho. O SENAI, Sebrae e FIEAC estão de parabéns. Vamos trabalhar para melhorar ainda mais”, destacou Adriano.

Cláudio Roberto, gerente de atendimento do Sebrae no Acre, relembrou que, ainda em 2020, durante o período mais delicado da pandemia, as instituições já planejavam e pensavam uma forma de melhor preparar as empresas para o pós-pandemia. “Sabíamos que o mercado estaria mais exigente. O SENAI nos apresentou essas propostas, o Sebrae e a FIEAC abraçaram, e essa parceria foi essencial para buscarmos tantas empresas. Estamos empenhados para alcançar o que nunca conseguimos”, frisou.

Apresentação dos resultados em Power BI

Os consultores do SENAI, Francieli Bender e Wellington Farias, apresentaram os resultados dos programas Acre Mais Produtivo (com foco nas consultorias de Lean Manufacturing e Lean Office) e Acre Mais Eficiente (voltado para eficiência energética) em um Power BI, plataforma desenvolvida com números e indicadores detalhados de todos os resultados, divididos por setores e empresas. A ferramenta reúne dados de economia de energia, ganho de produtividade, redução de retrabalho, entre outros.

“O programa oportunizou mostrar o real propósito do SENAI e do Sebrae, que é, de fato, ajudar o empresário e apresentá-lo melhorias. Tivemos que aprimorar nosso planejamento para atender a todos de acordo com o perfil de cada empreendimento”, ressaltou Francieli Bender.

Tânia Guimarães, gerente do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Sasai, avaliou que o mais importante foi a participação e comprometimento dos empreendimentos e todos os envolvidos no Acre Mais Produtivo. No encerramento do evento, as empresas participantes e os consultores foram homenageados.