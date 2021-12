Online: faculdade abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia

Para estimular a capacitação tecnológica e inovação, 20 cursos on-line e gratuitos da Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) estão com inscrições abertas ao público. A iniciativa faz parte do Movimento Brasil Digital, projeto que reúne empresas como Google, Microsoft, Oracle e Salesforce para auxiliar na capacitação profissional na área de tecnologia.

Os cursos visam capacitar o estudante com habilidades técnicas, de ferramentas ou conceituais, incluindo abordagem de temas considerados relevantes para a área de empreendedorismo. Para ter acesso, basta realizar a inscrição no site da FIAP On. É permitida a participação em mais de um curso ao mesmo tempo.

Os participantes terão acesso a cursos compostos por vídeos, infográficos e textos, com duração de 40 a 160 horas. As aulas são ministradas por professores da instituição e profissionais qualificados com experiência no mercado.

Há emissão de certificado após a conclusão de todos os capítulos de cada curso, que pode ser usado como horas complementares.

Confira, a seguir, os cursos gratuitos disponíveis na plataforma:

Big Data & Analytics

Business Intelligence (BI)

User Experience

Cybersecurity

Python

Design Gráfico

Design Thinking

Cloud Fundamentals

Blockchain Advanced

Java Fundamentos

Leadership Communication

Linux Fundamentos

Marketing em Plataformas de Social Media

Mobile Marketing

Customer Experience Management

DevOps & Agile Culture

Gestão de Infraestrutura de TI

Gestão Financeira de Empresas

Inteligência Artificial e Computacional

Soluções Tecnológicas Emergentes

Cursos a distância

Os cursos gratuitos e on-line ou a distância são opções para quem deseja melhorar a formação acadêmica ou o currículo aliando economia e gestão de tempo. Contudo, além de contar com uma vasta opção de formações gratuitas, estudantes e profissionais têm a oportunidade de investir em sua formação e ter acesso a formações com mais embasamento teórico e preparação prática.

Entre estes, estão os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), como a graduação e pós-graduação. Por serem de maior qualidade e ofertados por instituições reconhecidas é comum que as mensalidades sejam um pouco elevadas. Uma forma de economizar no orçamento é contar com as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. Através delas é possível conseguir até 70% de desconto no seu curso. As inscrições estão disponíveis ao longo de todo o ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil