Mara, Márcia e Rosana: três mulheres e um destino!

A deputada federal Mara Rocha, a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, e a ex-mulher do senador Márcio Bittar podem ter um único destino nas próximas eleições, o Partido Liberal (PL). Mara almeja disputar o governo, principalmente agora que o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao partido do ex-deputado Valdemar Costa Neto.

Quanto a Rosana Nascimento, já foi sondada para compor de vice na chapa com Mara Rocha. De acordo com uma fonte próxima a ela, o pedido será analisado com muita responsabilidade. Rosana tem se projetado politicamente. Participou das eleições como candidata a deputada federal em 2018.

Márcia Bittar será candidata ao Senado com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que garante o principal articulador de sua candidatura, o senador Márcio Bittar (PSL). Uma fonte de Brasília informou que o grupo político de Bittar está tabulando conversa com Valdemar Costa Neto, presidente do PSL, para garantir a filiação de Márcia no mesmo partido do presidente.

. O governador Gladson Cameli (PP) confirmou o que a COLUNA vinha divulgando:

. Que as desincompatibilizações no governo para os que pretendem disputar a eleição se darão só em março e não em dezembro.

. Os deputados da base precisam se acalmar e não forçar muito a barra.

. Como defende o deputado José Bestene (PP):

. “Quanto mais cabras, mas cabritos”.

. Segundo a voz de Brasília, nova tentativa de tirar o controle do PL das mãos da deputada Mara Rocha foi feita.

. Chamaram o Waldemar!

. O Valdemar é o cara.

. Não duvidem se em breve o presidente Jair não der um chega pra lá no Waldemar.

. É sempre assim na Broadway…

. Servidores públicos estaduais e municipais da educação ganharão um peru gordo neste Natal.

. Papai Noel da Disney!

. Os ônibus deixarem de circular por falta de abastecimento de combustível é muita sacanagem, principalmente se depois do aporte financeiro de R$ 2,4 milhões que a prefeitura fez nas empresas.

. A presidente da CPI da Caixa Preta do Transporte Coletivo, vereadora Michele Melo, poderia convocar as sessões para as praias do nordeste…daria quórum qualificado.

. É vero!

