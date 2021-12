A pressão é grande, mas o desafio é maior 

A ENTRADA do presidente Jair Bolsonaro no PL criou uma situação intrincada no Acre. A candidata a senadora, Márcia Bittar, quer acompanhar o Bolsonaro e se filiar no PL, mas só que ela apoia a candidatura do governador Gladson Cameli.

No estado, o comando do PL está com a deputada federal Mara Rocha (de saída do PSDB), que também é bolsonarista de raiz, mas é uma adversária ferrenha do governador Gladson Cameli, e é candidata a governadora. São posições incompatíveis de serem conciliadas.

Por tudo isso, existem duas saídas: ou o senador Márcio Bittar (PSL) toma o comando do PL do grupo Rocha; ou então terá de levar a Márcia Bittar para se filiar em um outro partido.

A terceira saída, não existe, que seria a deputada federal Mara Rocha não entrar no PL, deixar o partido nas mãos do grupo Bittar; desistir de ser candidata ao governo, disputar a reeleição e voltar a ser uma aliada do governador Gladson Cameli, aderindo à sua candidatura de reeleição.

Na política, não existe o impossível, mas a deputada federal Mara Rocha puxar o bloco da reeleição do Gladson seria o fim da sua carreira, pois, o eleitor é muito criterioso quando analisa os fatos.

A hipótese – que acho totalmente improvável – se acontecer, seria a desmoralização pública da deputada federal Mara Rocha, passaria a ser uma política desacreditada. Vamos aguardar os lances deste jogo.

SEDIMENTAR RIO BRANCO

COM a situação política sedimentada no Juruá, o foco da deputada federal Jéssica Sales (MDB) a partir de agora, é a sedimentação no eleitorado de Rio Branco, onde deve passar mais tempo, para se tornar ainda mais conhecida.

A CAPITAL É DECISIVA

OS COORDENADORES da candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado sabem que, os votos da capital serão decisivos para definir o vencedor.

APOSTANDO NO SEGUNDO TURNO

ASSESSORES do senador Sérgio Petecão (PSD) jogam com o cenário dele e o governador Gladson irem ao segundo turno, e os adversários do governador se unirem para lhe derrotar, em torno da candidatura do Petecão a governador.

PSQUISAS DE JUNHO

NENHUM candidato a senador ou a governador engrosse o pescoço, com o resultado das pesquisas que estão sendo realizadas neste período de final de ano. As pesquisas de junho é que darão maior clareza à disputa.

FISCAL CONSTANTE

DOS deputados estaduais, nenhum tem sido presença mais constante nas discussões sobre a destinação das verbas do FUNDEB ao magistério do que o deputado Daniel Zen (PT). Sua participação tem sido importante, por ser uma matéria que conhece com profundidade.

EMPLACA AS EMENDAS

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) está certo de que, com o novo projeto tornando mais claras as destinações das emendas do relator; brecadas pelo STF, conseguirá empenhar todas as emendas de sua autoria para o estado. Na execução, terá problemas com a emenda da Santa Casa de Misericórdia, alvo de investigação do Ministério Público Federal.

QUE CONFUSÃO!

QUE confusão se tornou essa distribuição das sobras do FUNDEB, dentro da Educação! Os assessores do governador Gladson falharam feio na condução deste processo de seleção sobre quem tem direito a receber, o que não deixa de lhe causar um desgaste com a categoria. Deviam ter lhe entregue o projeto sem nenhum entrave jurídico, antes de ser enviado para votação na ALEAC.

FORMARÁ COM O BITTAR

O deputado Roberto Duarte (MDB) deve se integrar ao grupo do senador Márcio Bittar, com filiação em um dos partidos sob sua órbita. Tem de ter cuidado se optar por disputar uma vaga de deputado federal; avaliar o potencial da chapa onde se filiará, para não ficar sem mandato. Para a Câmara Federal, o jogo será bruto.

TÁ MUITO DIFÍCIL!

A EXCLAMAÇÃO acima é a que mais tenho escutado de dirigentes partidários, quando se trata da formação de chapas competitivas para a Câmara Federal. O fato de reduzir para nove o teto das candidaturas, dificultou a montagem.

EM QUALQUER CENÁRIO

DIRIGENTES do MDB têm dito que se for na chapa do governador Gladson Cameli, será melhor; mas se não for, também não vai brecar a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado. É uma decisão tomada.

LUTA ÁRDUA

A luta da deputada federal Vanda Milani (PROS) foi mais árdua em conseguir que a licitação para as obras do calçadão do 15 fosse aberta para viabilizar os recursos. É uma obra que vai dar nova vida ao bairro.

ARGUMENTO FORTE

OS prefeitos do PT podem usar como argumento para apoiar um candidato de outro partido ao governo, que a sigla não terá chapa com nome próprio para governador.

FECHADO COM MAZINHO

O EX-PREFEITO de Senador Guiomard, James Gomes, fechou apoio à candidatura do prefeito Mazinho a deputado federal. James disputará vaga na ALEAC.

EM HIPÓTESE ALGUMA

OUVI ontem de um dirigente do MDB que, se a deputada Meire Serafim (MDB) continuar no partido será para apoiar a reeleição do governador Gladson e da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado. Será exigência.

OU UMA COTIA OU UM ELEFANTE

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) está mantendo sigilo absoluto sobre os nomes que comporão as chapas do partido a deputado estadual e deputado federal do PT. Da montanha poderá sair uma cotia ou um elefante.

É A MAIOR BOBAGEM

É a maior bobagem política se achar que, um candidato ao governo ou a senador quanto mais prefeitos tiver o apoiando, ele ampliará a sua candidatura. Um prefeito pode ajudar com a máquina um candidato a deputado, mas para uma candidatura majoritária a influência é pífia.

UM NOVATO NUM CIPOAL

O GOVERNADOR Gladson está centralizando as suas decisões políticas no chefe de gabinete, Rômulo Grandidier. A saber se dará conta do recado, porque nunca esteve à frente de uma articulação política complexa, como a de uma candidatura a governador. É um novato num cipoal fechado.

NÃO HÁ MUITO O QUE COMEMORAR

O GOVERNO tende a suspender as atividades do réveillon da virada do ano. Não há muito o que comemorar de 2021, com tantas mortes de acreanos na pandemia.

COMENTÁRIO DO LEITOR

“TER um grupo grande de partidos não quer dizer muita coisa numa eleição para o Senado ou o Governo; a ex-deputada Antônia Lúcia disputou a eleição com cinco partidos lhe apoiando, e nunca mais se reelegeu”. A observação é de um leitor.

QUEBRA O RANÇO

CASO o ex-governador Geraldo Alckmin venha a ser o vice do Lula, vai quebrar o ranço radical da chapa petista e dará um ar mais liberal, para desespero da ala extremista.

SE ME CHAMAREM…

A SECRETÁRIA de Educação, Socorro Neri, está naquela do se me chamarem para ser vice do Gladson, eu aceito.

FRASE MARCANTE

“Cada qual em seu trabalho pode louvar a Deus”. Cervantes.