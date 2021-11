Prefeitura de Xapuri anuncia R$ 11 mil de abono do Fundeb para os professores municipais

Na tarde desta segunda-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre fez mais uma apreensão de drogas em veículo que vinha da fronteira em direção a Rio Branco, na região de Capixaba pela BR-317.

Durante patrulhamento no trecho da rodovia 317 que faz a ligação da fronteira com a capital acreana, policiais da PRF deram ordem de parada a um veículo que fazia serviço de guincho de um outro veículo. No interior do caminhão estavam o funcionário da empresa de guincho e o proprietário do veículo ‘rebocado’, um Fiat Uno Way. Estranhando a conversa e as atitudes do proprietário do veículo supostamente enguiçado, os policiais decidiram por fazer uma busca em seu interior.

No interior do veículo, em uma das cavidades naturais, que foi preparada para acomodar e esconder a droga, foram localizados 15 pacotes que continham substância esbranquiçada com características semelhantes à cloridrato de cocaína. Mais tarde, foi realizado teste preliminar de detecção de cocaína, que reagiu positivamente. A droga deu um peso total de 15 quilos e 740 gramas.

Os criminosos não param de inventar maneiras de ludibriar as fiscalizações da polícia, mas nossas equipes estão cada vez mais preparadas e treinadas para enfrentar as quadrilhas organizadas que tentam trazer ilícitos para nosso país.

A ocorrência foi entregue na sede da Polícia Federal de Rio Branco para as providências legais. A ocorrência é a terceira apreensão de entorpecentes em três dias seguidos.