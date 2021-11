Governo convoca 600 inscritos em pós-graduação de Gestão Pública para matrícula

A Polícia Civil do Estado do Acre apresentou, na manhã desta quinta-feira 18, os resultados da Operação Vetus II. A ação teve início no dia 15 de outubro, com foco no combate à violência contra idosos e acontece simultaneamente nas 26 Unidades da Federação e no Distrito Federal.

Durante o período, a Polícia Civil do Acre atendeu 117 idosos, vítimas de violência o que resultou no indiciamento de 76 pessoas, sendo os próprios filhos, na grande maioria. Foram abrangidos 07 municípios no Estado do Acre, com apuração de 94 denúncias do Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e de canais locais.

A Operação Vetus II faz parte de uma mobilização nacional coordenada e articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

A violência contra o idoso é crime e pode ter pena de dois meses a quatro anos de reclusão, além de multa.

Denúncias

As denúncias feitas por meio do Disque 100 e do 181 são gratuitas e podem ser anônimas. Qualquer pessoa pode acionar os serviços para que a Polícia Civil possa tomar conhecimento e responsabilizar aqueles que cometem crimes dessa natureza.

Com informações da assessoria da Polícia Civil do Acre.