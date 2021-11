Bocalom exonera Tatiana Mendes que foi afastada após pedido do Ministério Público

Em visita a Câmara de Vereadores na manhã desta quinta-feira, 18, o Major Cláudio Falcão, chefe da Defesa Civil do município, afirmou que Rio Branco poderá sofrer com outra inundação aos moldes da enfrentada pelo início da gestão de Tião Bocalom (Progressistas), que atingiu mais de 20 bairros da capital.

Na Tribuna, o chefe da Defesa Civil do município, revelou que teve uma conversa sincera com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmando que colocou o cargo à disposição caso o atendimento às vítimas da enchente ocorra do mesmo modo deste ano.

“Viemos aqui prestar esclarecimentos acerca da nossa atuação e também alertar a situação que podemos enfrentar no início do ano que vem. Nós já estamos trabalhando com prevenção e o nosso planejamento já está sendo feito. A previsão é de 16 metros para 2022 e com isso atinge 29 bairros e o terceiro bairro que será a 6 de agosto. Já falei ao prefeito, com testemunhas, de que se nesse ano fosse do mesmo jeito que em 2021, que era início de gestão, que foi de muito trabalho, com coisas que poderiam ser minimizadas, ele já poderia me exonerar do cargo porque eu trabalho com organização e planejamento, não trabalho com improvisos”, afirmou o Major.