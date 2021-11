Cover do Aerosmith se apresenta neste sábado em Rio Branco

O meteorologista, Davi Friale, em boletim divulgado nesta segunda-feira, 1, informou que o mês de novembro será marcado pelo aumento das chuvas e pela diminuição de temperatura.

Segundo ele, como consequência, as temperaturas máximas, que ocorrem durante o dia, diminuem cerca de 1ºC em relação ao mês anterior, oscilando, em média, entre 29 e 32ºC. Já as mínimas, que são registradas ao amanhecer, têm um leve aumento, cerca de 0,5ºC, variando entre 21 e 24ºC. De acordo com o boletim, no vale do Juruá, cuja principal cidade é Cruzeiro do Sul, a média climatológica para este mês é em torno de 225mm.

“Assim, como se percebe, diminui a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas. As chuvas, em novembro, ficam mais concentradas no centro do Acre, ou seja no vale dos rios Tarauacá e Envira, onde se localizam as cidades de Tarauacá e Feijó. Nesta parte do estado, as chuvas giram em torno de 260mm”, explicou.

Já em relação a temperatura, Friale informou que devem oscilar 0,5 a 1,0ºC abaixo da média, ou seja, os dias começarão entre 20 e 23ºC e as tardes terão máximas entre 28 e 31ºC.

“Alguns dias, entretanto, poderão registrar temporais e temperaturas altas, enquanto, outros, até temperaturas abaixo de 20ºC, pois não está descartada a penetração de ar polar, principalmente no leste e no sul do Acre. Os ventos predominantes, neste mês, sopram do norte, com variações de nordeste e de noroeste. Assim, a penetração de pulsos úmidos do oceano Atlântico ocorrerá com frequência, deixando o tempo abafado e provocando a formação de muitas nuvens”, destacou.