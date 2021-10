Acidente deixa homem preso às ferragens em Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira , 08, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, inaugurou na comunidade do Feijão Insosso, a Escola Rural Tonico Sena, que foi construída com recursos próprios da prefeitura para atender os alunos do Ensino Fundamental da localidade. A escola vai funcionar com o sistema multisseriado.

O investimento da prefeitura foi de R$ 230 mil e o nome do estabelecimento de ensino homenageia um dos fundadores da localidade, Tonico Sena, que chegou na comunidade em 1960.

Com esta, já são 10 escolas construídas com recursos próprios da prefeitura de Mâncio Lima com investimentos de mais de R$ 1 milhão. Durante a inauguração da escola, o prefeito anunciou a construção de um poço artesiano, que irá atender tanto a classe escolar quanto os moradores do entorno.

Isaac Lima, lembrou que há mais de 15 anos a comunidade do Feijão Insosso não contava com escola. “Hoje, o presente é para a comunidade do Feijão Insosso, que há mais de 15 anos não tinha um espaço digno para receber as crianças. Economizamos de um lado e outro e conseguimos construir esta escola, que já se soma a mais 9, todas feitas com recursos próprios. O ramal do Feijão Insosso merecia receber este investimento porque tem muitas famílias com alunos na idade escolar que precisavam percorrer grandes distancias para estudar . O momento é de alegria e satisfação por estarmos trazendo um espaço para oferecer educação de qualidade para nossas crianças”, destacou.

Rute Cordeiro, moradora da Comunidade do Feijão Insosso, lembra que dava aulas para as crianças da comunidade na própria casa dela. “Eu me lembro até hoje quando o prefeito chegou na minha casa e viu os alunos em uma sala que eu e meu marido havíamos cedidos para funcionar como sala anexo. Muitas vezes, o barulho do motor da casa de farinha atrapalhava as aulas e ele prometeu que iria fazer a escola e hoje está entregando a obra para todos nós. Eu tinha pena em ver as crianças estudando naquelas condições. Estou muito feliz e sei que esse sentimento é de todos nós”, citou ela.