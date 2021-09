Curto-circuito provoca incêndio em residência na Vila Albert Sampaio

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estará no Acre nesta terça-feira 28, para cumprir agenda de inaugurações, visitas técnicas e reuniões. Ribeiro vem ao Acre a convite da senadora Mailza, que a pedido da Ufac e Ifac, apresentou as demandas das instituições.

Na ocasião, a senadora e o Sebrae farão apresentação do Parque Tecnológico do Acre ao ministro.

Em Rio Branco, o ministro participará da cerimônia de entrega de ônibus escolares e veículos para apoio à execução do Programa Alimenta Brasil, do atendimento do MEC e FNDE aos prefeitos no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre – UFAC – Campus Universitário. Este evento contará com a presença virtual do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Em seguida, participará da inauguração do Serviço de Psicologia da Ufac, na sede do campus e também visitará as obras da nova sede do Instituto Federal do Acre.

Agendas com horários e endereços serão divulgadas no decorrer do dia pelas instituições envolvidas.