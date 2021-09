Sob o império da lei

O clima político no Brasil está acirrado, tenso, radical e intolerante. Tudo o que se puder fazer para que o bom senso, o diálogo e a tolerância prevaleça é importante. O Sete de Setembro, uma data cívica de todos os brasileiros brancos, negros, índios, pardos, cristãos católicos, evangélicos, espiritas, de matriz africana e de todos os gêneros e não apenas da direita, esquerda, centro ou de uma raça exclusiva, será um dia importante para a consolidação da democracia e não para o começo de seu fim no país.

Portanto, é fundamental a sobriedade para que a violência não exploda nas ruas e praças. O Brasil, ao que parece, não é a Venezuela. Ao menos é o que os lados dizem. Não é, mas se não houver paz e tolerância, num breve futuro será. É quando todos perdem. A política existe para evitar a violência. A política é a arte do diálogo, do poder de convencimento. A democracia e a liberdade são valores absolutos. Vale a pena lutar por esses valores, não por homens.

Qualquer tentativa de insuflar a violência, de jogar gasolina na fogueira das vaidades políticas, da ação radical de grupos deve ser rechaçada com o rigor da lei. As forças policiais a serviço do estado e do povo devem estar a serviço da lei, dos poderes republicanos e não de políticos. Eles passam, o Brasil e suas instituições ficam. Deve prevalecer o império da lei e não do caos político.

“Não são os deuses que castigam uma cidade, são os homens cheios de cobiça, corrupção e ganância”. (Péricles)

Não se discute

Não se pode condenar ninguém via redes sociais como no caso do secretário de Saúde, Frank Lima. Porém, ele poderia ter poupado a si e ao prefeito Tião Bocalom se, no momento certo, tivesse pedido afastamento para ser investigado, já que alega inocência.

Não antecipar

Da mesma forma que não se pode condenar Frank sem o devido processo legal, também não se pode inocentá-lo como fez o prefeito Tião Bocalom. O prefeito, no caso, deve ser mais amigo da justiça e da verdade do que do Frank. Se é amigo do Frank, mais ainda.

Bocalom paz e amor

O prefeito Tião Bocalom está correto ao compor com os vereadores para a formação de uma base de sustentação política. Seja em qualquer área de gestão. Os cargos de confiança existem para isso mesmo. Não é crime!

Precisa fazer contas

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) precisa fazer as contas para saber com quais prefeitos vai poder contar na sua reeleição. Relações institucionais entre estado e prefeituras é importante; porém, ações para fortalecer futuros adversários políticos é um erro. O estado pode muito bem realizar ações sem entregar os recursos nas mãos de gestores.

Crise interna no PDT

O PDT vive uma crise interna por conta da disputa de 2022. Consta que o deputado federal Jesus Sérgio quer empurrar o irmão para deputado estadual, o Tom, por outra sigla. O deputado Tchê não vai engolir.

Lula pode não ser candidato

O ex-presidente Lula declarou no Nordeste que ainda avalia se será candidato a presidente em 2022 ou não. O PT pode compor para evitar o recrudescimento patrocinado pelo presidente Bolsonaro. Seria uma forma de apeá-lo do poder sem golpes ou auto golpes.

. A advogada Valdete não pode ser condenada antecipadamente como pretendem alguns; o governador não vai agir sem provas cabais.

. Moisés Diniz, o Cacique, se tornou um humanista, sem radicalismos; daí sua posição de apelar pela não violência.

. Corretíssimo!

. Tem nome: Maturidade!

. Um candidato ao governo ou ao Senado não pode se informar pelos grupos de Whatsapp; as notícias veiculadas são 99.9% falsas, fake news.

. É preciso filtrar o que lê, do contrário vai passar muita vergonha porque a mentira nem perna tem.

. Alguns petistas e partidos aliados se mostram angustiados, desesperados até para que Jorge Viana dispute o governo, precisam de um palanque forte para eleger um senador, deputados federais e estaduais.

. Mesmo que Jorge seja frito nas urnas na próxima eleição, estaria construindo o futuro.

. A questão é o futuro é agora!

. Bom dia!